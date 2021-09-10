Андрей Кондратьев в Чистополе проверил УИК и встретился с голосующими впервые

Сегодня председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев вместе с членами ЦИК РТ посетил участковую избирательную комиссию № 2741 в Чистополе и встретился с молодыми избирателями. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

В этом году 36 964 жителя Татарстана впервые примут участие в голосовании, при этом 288 татарстанцев в дни выборов отметят свое совершеннолетие.

«Я понимаю, насколько волнительно прийти на первые в своей жизни выборы. Это запоминается на всю жизнь. Именно когда делаешь выбор, определяя будущее своей республики на ближайшие пять лет, когда опускаешь в урну для голосования свой первый в жизни бюллетень, понимаешь, что такое быть гражданином своей страны. Осознаешь силу своего голоса и выбора», — сказал молодым избирателям Андрей Кондратьев.

В целом по республике за неделю до старта выборов депутатов Госдумы РФ восьмого созыва все 2810 участковых комиссий полностью готовы к приему избирателей. Создан резерв средств индивидуальной защиты, завершаются пуско-наладочные работы систем видеонаблюдения. Члены участковых избиркомов приступили к работе по уточнению списков избирателей, ведется прием заявлений от жителей республики о голосовании по месту фактического нахождения. Выразить желание проголосовать там, где будет удобно, по технологии «Мобильный избиратель» избиратели могут до 13 сентября включительно.

17, 18 и 19 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва, дополнительные выборы депутатов Госсовета РТ и дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.