Андрей Кондратьев: Создание экстерриториальных участков повышает доверие к выборам

Создание экстерриториальных участков повышает доверие к избирательному процессу и укрепляет единство России. Об этом заявил Председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев во время телемоста с Информационным центром ЦИК РФ.

При подготовке к выборам Раиса Татарстана Центральная избирательная комиссия РТ организовала работу пяти экстерриториальных избирательных участков. По два из них открылись в Луганской и Донецкой народных республиках и один – в Херсонской области, рассказал он.

По словам Кондратьева, решение об открытии экстерриториальных участков было принято после обращений участников специальной военной операции – военнослужащих, командиров воинских подразделений. Обращения стали поступать в ЦИК сразу после официального объявления выборов в Татарстане.

«По-другому и не могло быть, поскольку эти люди являются патриотами во всем. Наши солдаты и офицеры выполняют сложнейшие боевые задачи в зоне СВО, это герои. При этом для них важно быть частью общественной жизни России, своей родной республики, а значит, участвовать в выборах Раиса Татарстана», – подчеркнул глава Центризбиркома.

Кондратьев добавил, что такой опыт очень важен для избирательной системы региона. «Участие в выборах – осознанное решение и патриотический долг. Поэтому приглашаю всех принять участие в едином дне голосования», – сказал он.

Еще один экстерриториальный участок открыт в Москве, в здании Полномочного представительства Татарстана в РФ. Татарстанцы, находящиеся в столице России во время учебы, командировки, проживания, также могут принять участие в выборах Раиса республики.

«413 избирателей записались на этот участок. Ожидаем активную явку», – отметил Кондратьев.

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев выразил уверенность, что татарстанцы, как обычно, активно придут на избирательные участки и проголосуют.

«В Москве на экстерриториальных избирательных участках уже около 5 тыс. человек проголосовало. Явка высокая. Мы ожидаем на конец сегодняшнего дня явку ближе к 70%. Это хороший инструмент, которому многие доверяют», – резюмировал он.

В Татарстане 14 сентября пройдут выборы Раиса республики, депутатов представительных органов местного самоуправления и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу № 18.

В Единый день голосования все избирательные участки республики будут работать с 7.00 до 20.00.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).