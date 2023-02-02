Андрей Кондратьев: «Система избирательных комиссий — в режиме постоянной готовности»

Избирательная система Татарстана находится в непрерывном обучении и готова к новому избирательному циклу. Об этом сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

«В Республике Татарстан многое делается для постоянного совершенствования избирательного процесса. В нынешнем году проходит важная кампания по формированию нового состава участковых избирательных комиссий. Отлажена система постоянного образования членов комиссий всех уровней. Активно ведется подготовка к республиканскому конкурсу на лучшую работу территориальных избирательных комиссий. В феврале стартуют сразу два традиционных молодежных проекта ЦИК РТ – образовательная программа “Атмосфера” и Школа образовательного права при Казанском федеральном университете», – сказал Кондратьев.

«Уже это убедительно свидетельствует о том, что система избирательных комиссий находится в режиме постоянной готовности», – добавил он.

В России сегодня отмечают Всемирный день выборов (Global Elections Day). Праздник был учрежден в 2005 году в ходе Всемирной конференции избирательных организаций.

Всемирный день выборов заставляет привлечь внимание людей к проблеме обеспечения избирательных прав и совершенствования электоральных процессов и направлен на поддержку мировой демократии, расширение знаний о выборах и содействие участию избирателей в голосовании.