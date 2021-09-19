Кондратьев: Во второй день выборов заявок о нарушениях было меньше, чем в первый

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Во второй день выборов в Госдуму обращений о возможных нарушениях было меньше, чем в первый. Тем не менее было решено сформировать дополнительную группу оперативного реагирования. Она поможет основным в том случае, если количество заявок увеличится, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

«Мы благодарны наблюдателям, представителям партий за то, что они внимательно следят за обстановкой на избирательных участках. В целях улучшения нашей работы мы сформировали дополнительную группу оперативного реагирования на возможные инциденты и на случай увеличения количества обращений», — рассказал Кондратьев.

Он отметил, что на первый день проведения выборов в Государственную Думу РФ количество заявок по нарушениям в работе избирательных участков было значительно выше.

«На данный момент жалоб в Центр избирательной комиссии не поступало», — подчеркнул спикер.

Он напомнил, что по всем обращениям в предыдущие дни была проведена оперативная проверка.

«Мы видим, насколько профессионально ведут свою работу эксперты и наблюдатели, и благодарны им за их труд», — резюмировал Кондратьев.