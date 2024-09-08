Андрей Кондратьев проголосовал на выборах депутатов Госсовета РТ

Участие в голосовании на выборах депутатов Государственного Совета Татарстана принял сегодня председатель Центральной избирательной комисии республики Андрей Кондратьев. Свой голос он отдал на 146-м избирательном участке, находящемся в казанской гимназии №75.

Кондратьев прибыл на участок ближе к полудню и, поприветствовав членов комисии, подошел к работникам избирательного участка за бюллетенем для голосования. Подтвердив свою личность и получив бланк, глава татарстанского Центризбиркома сделал свой выбор, опустил бюллетень в урну и покинул участок.

«Я приехал проголосовать на выборах депутатов Госсовета на свой родной участок. Это уже двенадцатый участок, где я наблюдаю хорошую слаженную работу, и надеюсь что до конца дня выборы будут идти также активно», — поделился он с «Татар-информом».

Председатель ЦИК РТ прибыл голосовать сразу после осмотра информационно-справочного центра, где молодые ребята мониторят ситуацию в СМИ и соцсети, а также отвечают на звонки избирателей.

На территории избирательного участка также расположилась школьная ярмарка, где ребята продавали продукты и изделия собственного производства. Также организована специальная зона, где пришедшие проголосовать могли купить товары для дома по низким ценам.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Как отметил Кондратьев, в республике открылись все 2 760 избирательных участков.

Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.