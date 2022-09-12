Андрей Кондратьев: «Процесс голосования прошел спокойно, конкурентно»

Дополнительные выборы в Государственный Совет РТ VI созыва и массовые муниципальные выборы в Татарстане прошли без нарушений и с хорошей явкой избирателей. Контроль за голосованием обеспечивали свыше 860 наблюдателей, а также представители СМИ. Об этом сегодня сообщил руководитель Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев.

«В целом голосование прошло в штатном режиме, нарушений не зафиксировано. Процесс голосования прошел спокойно, конкурентно. Все вопросы, требующие нашего реагирования, оперативно рассматривались, жалоб в Центральную избирательную комиссию РТ на нарушение процедуры выборов не поступало», — сказал Кондратьев на заседании ЦИК Татарстана.

Он отметил, что в Татарстане были созданы все условия для конкурентного выборного процесса. «В Госсовет в 2019 году баллотировалось 430 кандидатов на 100 мест от семи политических партий. А сейчас у нас в каждом округе было 6 кандидатов на одно место. Это показывает рост конкурентного поля — это очень важный фактор», — подчеркнул руководитель ЦИК РТ.

«Наблюдение за голосованием обеспечивали 862 наблюдателя, в том числе 169 человек от Общественной палаты РТ, 115 наблюдателей от партии „Справедливая Россия — Патриоты — За правду”, 123 представителя от „Единой России”, 90 человек от ЛДПР, 25 человек от „Коммунистов России”, 23 представителя от КПРФ, два наблюдателя от „Партии Роста”. Контроль за ходом голосования также вели представители средств массовой информации», — пояснил Кондратьев.

11 сентября в Татарстане прошли дополнительные выборы депутатов Госсовета РТ в двух округах на территории Казани. В Ибрагимовском округе избрана Рима Мухамедшина, в Пионерском округе победил Дмитрий Анисимов.

В единый день голосования в Татарстане также прошли дополнительные выборы депутатов местных органов власти, которые затронули 181 муниципальный округ в 39 районах. Численность избирателей округов составила 51,2 тыс. человек.