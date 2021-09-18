Андрей Кондратьев оценил соблюдение Covid-правил на избирательных участках в РТ

Члены избирательной комиссии в Татарстане внимательно соблюдают правила по нераспространению новой коронавирусной инфекции. Таким наблюдением на пресс-конференции в Едином информационном центре поделился председатель Центральной избирательной комиссии республики Андрей Кондратьев.

«Я вчера проехал все участки. У нас на участках с точки зрения профилактики пандемии очень четко и безопасно голосование идет. Всеми средствами индивидуальной защиты члены избирательной комиссии снабжены», — отметил спикер.

Андрей Кондратьев добавил, что на трех участках лично принял участие в подготовке членов избиркома к выезду на дом. По его словам, был очень приятно удивлен, насколько тщательно к этому подходят сотрудники: у них собраны полные комплекты, они надевают специальные халаты, маски, перчатки, выезжают со специальным экраном и индивидуальным комплектом для избирателя.

«Хотел сказать спасибо всем, что такая ответственность наших участковых комиссий», — добавил он.