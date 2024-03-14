Андрей Кондратьев: Общественное наблюдение – главный фактор в оценке легитимности выборов

Общественное наблюдение – это главный фактор в оценке открытости и легитимности избирательной кампании. Об этом заявил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев перед встречей с международными наблюдателями на выборах Президента России.

«Мы очень рады, что на главные выборы нашей страны прибывают международные наблюдатели, эксперты. И ЦИК более всего заинтересован в большом количестве наблюдателей. А международные эксперты – это мощный стимул общественного контроля над избирательным процессом», – сказал глава Центризбиркома.

По словам Кондратьева, на избирательных участках в Татарстане будут работать 16,5 тыс. наблюдателей от политических партий, общественных организаций, Общественных палат России и Татарстана. «В Россию приедут более 500 международных экспертов из ста стран мира», – отметил спикер.

Он убежден, что опыт международных экспертов и наблюдателей по выборным кампаниям поможет качественно и профессионально оценить подготовку избирательной системы России.

«Мы хотим посмотреть, какие новации международные эксперты могут привнести в нашу систему, что могут посоветовать нам. Обменяемся опытом. Наверное, они нам подскажут новые решения в системе общественного наблюдения», – подчеркнул председатель ЦИК РТ.

Кондратьев заверил, что международным наблюдателям созданы все условия для эффективной и продуктивной работы. «Избирательная система Татарстана к выборам готова», – заключил он.

Международные наблюдатели будут находиться на избирательных участках до окончания подсчета голосов. Все участки будут работать с 8.00 до 20.00.

Голосование на выборах Президента России пройдет 15, 16, 17 марта. ЦИК РФ допустила до выборов четырех кандидатов: Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и действующего российского лидера Владимира Путина (самовыдвиженец).