Андрей Кондратьев об иноагентах: «Вопрос номер один — защита избирательной системы»

Председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев прокомментировал пакет поправок в Избирательный кодекс РТ, принятый сегодня депутатами Государственного Совета республики. По его мнению, ограничения на деятельность иностранных агентов позволят оградить избирательную систему республики от влияния внешних факторов.

«Очень тревожное и непростое время, сейчас происходит колоссальное давление на нашу страну, на ее избирательную систему. Вопрос номер один — это защита избирательной системы от внешнего воздействия и агрессии», — поделился своим пониманием связи внешне- и внутриполитической обстановки глава ЦИК РТ.

«Принят федеральный закон, который совершенствует контроль за деятельностью иностранных агентов. Сегодня депутаты Государственного Совета утвердили проект закона „О внесении изменений в отдельные законодательные акты”, в том числе и в Избирательный кодекс Татарстана. Вместе с депутатами республиканского парламента мы их отработаем», — добавил он.

Принятый депутатами пакет поправок нацелен на дополнительное регулирование деятельности иностранных агентов. В частности, ограничения касаются избирательного законодательства. Устанавливается запрет на членство иностранных агентов в избирательных комиссиях и комиссиях референдумов. Также запрещается внесение иностранными агентами — физическими лицами пожертвований в избирательные фонды кандидатов, в фонды избирательных объединений и в фонды референдумов.