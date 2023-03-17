Андрей Кондратьев: «Нас ждет активная избирательная кампания»

Республика вступает в новый электоральный цикл, в ходе которого избирательную систему республики ждет активная предвыборная гонка. Такое мнение на заседании ЦИК РТ высказал ее председатель Андрей Кондратьев. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Центризбиркома Татарстана.

Во вступительном слове Андрей Кондратьев отметил ряд актуальных задач, над решением которых в настоящее время активно работает система избирательных комиссий. По его словам, заметно активизировался избирательный процесс в Набережных Челнах – втором по численности населения городе Татарстана. Проходят партийные мероприятия по выдвижению кандидатов в депутаты госсовета по электротехническому округу № 20.

«Впереди нас ждет достаточно активная избирательная кампания», – отметил Кондратьев.

Он также сообщил, что была получена принципиальная поддержка проекта образовательной программы для членов избирательных комиссий на 2023 год.

«Ее актуальность напрямую связана с формированием новых составов участковых избирательных комиссий, а также новыми изменениями избирательного законодательства. Профессиональная подготовка и переподготовка членов избиркомов является одной из ключевых задач развития избирательной системы», – заключили участники заседания.