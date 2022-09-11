Андрей Кондратьев: Нарушений, влияющих на ход голосования, не зафиксировано

В Татарстане прошли дополнительные выборы депутатов Госсовета и представительных органов местного самоуправления. Нарушений, влияющих на ход голосования, не зафиксировано. Об этом заявил на брифинге председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев.

«В целом кампания прошла спокойно, была конкурентной. Голосование прошло в штатном режиме», – сказал руководитель Центризбиркома Татарстана.

Он отметил, что в организации и проведении выборов участвовали 862 наблюдателя, выдвинутые региональными отделениями политических партий, кандидатами в депутаты и Общественной палатой РТ. В частности, были задействованы 314 наблюдателей от кандидатов, 378 – от политических партий, 169 – от Общественной палаты и один – от общественного движения «Татарстан – Новый век».

«Руководство Общественной палаты провело опрос своих наблюдателей. Нарушений, влияющих на ход голосования, они не зафиксировали», – подчеркнул Кондратьев.

Он также поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, благодаря которым «серьезных происшествий в день голосования не зарегистрировано».

По словам председателя ЦИК, сотрудники Управления Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения республики проделали большую работу по обеспечению эпидемиологической безопасности на участках для голосования. Были зафиксированы лишь единичные замечания, связанные с масочным режимом и дезинфекцией рук, уточнил он. «Все замечания устранялись сразу на месте», – заверил Кондратьев.

Он также сообщил, что на телефон горячей линии ЦИК Татарстана поступило 52 звонка, которые носили информационный характер.