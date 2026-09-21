Андрей Кондратьев: нарушений избирательного законодательства в РТ не выявили

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Голосование на выборах в Татарстане прошло в штатном режиме, нарушений избирательного законодательства не зафиксировано. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

По его словам, за три дня непосредственно в ЦИК Татарстана поступило 14 обращений. По каждому из них провели проверки, в том числе с выездом на место, и дали правовую оценку. Нарушений избирательного законодательства по итогам проверок не установили.

За время работы избирательных участков за медицинской помощью обратились 67 человек. Всем помощь оказали на месте, госпитализация не потребовалась, отметил председатель ЦИК РТ.

20 сентября голосование организовали также на временных участках в лечебных учреждениях республики. Возможностью проголосовать воспользовались более 5 тыс. пациентов, находившихся на стационарном лечении.

Кроме того, на территории ряда избирательных участков работали 168 пунктов вакцинации против гриппа.

Системы Центра противодействия киберугрозам Татарстана также работали в штатном режиме. Несмотря на высокую интенсивность воздействий на ресурсы избирательной системы России, работоспособность ключевых систем обеспечения выборов, включая ГАС «Выборы», сохранялась в полном объеме, добавил Кондратьев.

Голосование проходило с 18 по 20 сентября. Жители республики выбирали депутатов Госдумы РФ девятого созыва, а также депутата Госсовета РТ по Высокогорскому одномандатному округу №50 и депутатов представительных органов муниципальных образований.

По федеральному округу в Татарстане баллотировались 80 кандидатов от 10 политических партий. Еще 32 кандидата от шести партий участвовали в выборах по шести одномандатным округам.

На дополнительных выборах депутата Госсовета РТ по Высокогорскому округу №50 участвовали три кандидата. В рамках муниципальных выборов замещались 202 депутатских мандата, на которые претендовали 557 кандидатов.