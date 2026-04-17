Общество 17 апреля 2026 17:23

Андрей Кондратьев напомнил, кто может баллотироваться в Госдуму

Андрей Кондратьев напомнил, кто может баллотироваться в Госдуму
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Согласно Конституции России и федеральному законодательству, баллотироваться в Госдуму может гражданин Российской Федерации, которому на день голосования исполнился 21 год. Он должен обладать активным избирательным правом, постоянно проживать в стране и не иметь иностранного гражданства, вида на жительство или иных документов, дающих право на постоянное проживание за рубежом. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

По его словам, кандидаты выдвигаются политическими партиями – как по федеральным спискам, так и по одномандатным округам, – а также могут участвовать в выборах в порядке самовыдвижения в одномандатных округах.

Кондратьев добавил, что задача избирательных комиссий – обеспечить строгое соблюдение всех процедур на каждом этапе кампании. Он отметил, что голосование в Татарстане должно пройти в полном соответствии с законодательством.

Предварительно выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва планируется провести в третье воскресенье сентября. Окончательное решение о назначении выборов будет принято после подписания соответствующего указа Президентом России Владимиром Путиным.

#выборы в госдуму #цик рт #Андрей Кондратьев
