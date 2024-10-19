Андрей Кондратьев: «КВН занимает лидирующую позицию в моем сердце»

Андрей Кондратьев: «Знаете, так бывает: тебя все устраивает, тебе комфортно, ты лучший, а тут раз, и тебе показали уровень, на который ты просто не выходил. Это вызов! »

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В этом году молодежному движению «Клуб веселых и находчивых Республики Татарстан» исполняется 30 лет. За время своей работы Клуб объединил более 1300 команд, более 150 тысяч молодых ребят – представителей самых разных городов и районов Татарстана.

КВН республики – это уникальный Клуб. За эти годы он провел более двух с половиной тысяч игр, было снято и выпущено в эфир более 600 телепередач. КВН Татарстана завоевал награды Международного союза КВН, Первого канала, титул чемпионов КВН Высшей лиги («Сборная «Татнефти»). Татарстанские команды – трехкратные лауреаты золотых наград Международного музыкального фестиваля («Четыре татарина», «Каракуз»), двукратные вице-чемпионы Высшей лиги, чемпионы Первой лиги.

КВН Татарстана – это Лига «Республика», Татарская лига, Студенческая лига, Школьная лига, Лига рабочей молодежи, Лига «Премьер», проекты Школа Международного союза КВН, Театр КВН «Четыре татарина», Форум КВН.

7 ноября 2024 года, в день юбилея КВН Татарстана, в столице республики состоится историческая игра – «Кубок чемпионов КВН РТ».

«Появление на «первой кнопке» давало известность на полгода вперед»

Андрей Станиславович, расскажите, с чего начинался ваш путь в Клубе веселых и находчивых.

В жизни студента лечебного факультета Казанского медицинского университета Андрея Кондратьева КВН появился в 1994 году. И до сих пор он занимает в моем сердце лидирующую позицию. Причем если бы кто-то сказал в то время, что оно так будет, я бы не поверил и ответил, что это совершенно мне не нужно. В моей жизни все было очень правильно, была цель, я к ней шел: ленинский стипендиат, активист, входил в ученый совет медицинского университета.

В меде был СТЭМ «Витамин» – победитель всего, чего можно было, в том числе Всесоюзного конкурса в Кировакане. С фестивалем КГМУ мог конкурировать разве что юрфак Казанского университета. И вдруг в процессе подготовки к юбилею нашего вуза мы решили сыграть с командой КВН «МАГМА». Мы пришли на эту игру, не сомневаясь, что выиграем, – везде же побеждаем, но были разбиты просто в пух и прах, и прах этот был развеян! И, наверное, какая-то искринка этого праха заложила основу того, что сегодня называется КВН Татарстана.

Знаете, так бывает: тебя все устраивает, тебе комфортно, ты лучший, а тут раз – и тебе показали уровень, на который ты просто не выходил. Это вызов! И после этого ты должен из этой искринки раздуть костер.

Фото: предоставлено Андреем Кондратьевым

Как вы попали в большой КВН? Что испытали, оказавшись рядом с мэтрами юмора?

Ильдар Фатхутдинов – звезда медуниверситета – сказал тогда: «КВН – это интересно! Конечно, надо ехать!» В Казань приехал «Тамбовский волк» Михаил Романов и помог нам в подготовке выступления.

Я не участвовал в актерском составе, никогда не писал шутки, но взял на себя организационные вопросы. Мы впервые поехали на игру. Нам было важно, чтобы нас заметили. Именно тогда мы познакомились с великим человеком Александром Васильевичем Масляковым.

Задача, в общем, была несложной: всего из 45 команд в гала-концерт проходили 20. Это сейчас на отбор приезжает 500 команд. Появление на «первой кнопке» даже в двухминутном формате давало тебе известность на полгода вперед, а если уж ты заходил в гала-концерт полноформатным выступлением, ты моментально становился звездой. Два-три телевизионных эфира, и можно было собирать залы в крупных городах.

Это была стартовая площадка. До сих пор я каждое свое действие сверяю с теми ощущениями 1994 года, когда ты понимал: для того, чтобы чего-то достичь, нужно сделать огромную, колоссальную работу! Причем это не только твоя работа, но и всех, кто в твоей команде, кто рядом с тобой.

«Все шли за Масляковым, как за верховным главнокомандующим КВН»

Легко ли было в то время попасть на телевизионный экран со своими шутками?

Иллюзии улетучились очень быстро. Казалось бы, Сочи, море, солнце, Масляков, близость к звездам, Первый канал. Но после первого показа к тебе приходил режиссер и разбивал твое самомнение: «Вот с этим вы хотите выходить на сцену?! Проще сразу взять билеты и уехать!»

При этом мы понимали, что и следующий наш сценарий может быть так же забракован. Чтобы добиться выхода в гала-концерт, нужно было работать круглыми сутками! Заходишь в гримерку и чувствуешь запах адреналина, когда все заточено на успех, когда понимаешь, что шанс прорваться пусть маленький, но есть!

Ребята тогда попали в эфир Первого канала, их начали узнавать и ассоциировать с КВН. О них стали говорить. Было понятно, что в Татарстане появилась команда. Я считаю, это был прорыв!

Фото: предоставлено Андреем Кондратьевым

Как происходила подготовка к съемкам игр Клуба веселых и находчивых? Участвовал ли в процессе лично Масляков?

Потрясение – это, наверное, первое, что испытываешь, соприкоснувшись с индустрией КВН. Это такой высокотехнологичный процесс! Александр Васильевич был каждый день на каждом этапе. Он своим примером показывал, как надо. Редакторы, режиссеры сидели сутками на просмотрах команды – в лучшем случае с одним перерывом на поесть.

Приезжала огромная съемочная группа – у Маслякова она была самая большая. У него работал лучший в мире художник-декоратор Борис Краснов, сотрудничавший со звездами первой величины. И если Александр Васильевич говорил, что декорации нужно переделать, вся огромная империя художников Краснова работала над тем, чтобы выполнить установку Маслякова.

Зрители знают Маслякова как задорного, улыбчивого и жизнерадостного ведущего. А каким он был за кулисами?

Александр Васильевич относился к КВН как к своему детищу и работал во всех вопросах по самой верхней планке. Он и к себе предъявлял очень серьезные требования. Он всегда был в процессе, готовился к игре, готовил команды – и ничто не могло отвлечь его от этого процесса. Обязательно приходил за кулисы, подбадривал, поддерживал, находил правильные слова, и человек был готов к подвигу ради КВН.

Все шли за Масляковым, как за верховным главнокомандующим КВН – шли к победе. Он мог быть очень жестким, но всегда был справедливым.

Светлана Анатольевна Маслякова запускала огромный механизм отсмотра команд. И нам через разные каналы приходили коррективы от нее – всегда очень точные, по делу: не тот костюм, этого нужно переставить, той – сменить помаду, этому нужно смотреть на камеру и так далее – ничто не уходило от взгляда опытного режиссера.

Это была целая система воспитания, которая не давала шанса соскочить. Ты приезжал туда за своим будущим. Именно эта система жесточайшего отбора рождала уважение к себе.

«Потрясение – это, наверное, первое, что испытываешь, соприкоснувшись с индустрией КВН. Это такой высокотехнологичный процесс!» Фото: предоставлено Андреем Кондратьевым

«Нас ругали за название «Четыре татарина», возмущались из-за сравнения кошки с барсом»

В Татарстане на сегодняшний день достаточно активно развиваются различные лиги: городские, рабочие, студенческие. А с чего начиналось становление КВН в республике?

В то время, в которое проходило становление Клуба веселых и находчивых, уходил комсомол. Нужно было поддержать молодежные движения, которых была целая россыпь: «Отечество», «Сэлэт», «Созвездие» и другие общественные организации. Но, наверное, именно КВН, как телевизионное действие, был наиболее ярким для молодежи. И по всей республике буквально зажглись его огни. В одночасье.

Я благодарен руководству республики – Раису Татарстана Рустаму Нургалиевичу Минниханову, который во все времена очень внимательно относился к республиканскому Клубу веселых и находчивых, всегда поддерживал нас.

Слова благодарности Марату Мансуровичу Бариеву, работавшему тогда в Правительстве республики Георгию Шамгуновичу (Гатауллину, председателю жюри КВН Татарстана, – прим. Т-и) – светлая ему память. Они взвалили на себя эту неподъемную ношу. Было сложно. От нас хотели гарантий в виде победы, ругали за название «Четыре татарина», возмущались, почему кошка у нас сравнивается с барсом – приходилось объясняться, защищать идеи.

Ключевым моментом стало участие «Четырех татар» в правительственном концерте. Мы выступали после Махмуда Эсамбаева. Это настолько энергетически сильный человек, настолько опытный. Он видел, как мы трясемся за сценой, и сказал с неповторимым своим акцентом: «Идите и побеждайте!» И мы вышли, и зал нас принял. В зале был Минтимер Шарипович Шаймиев – он со свойственным ему чувством юмора от души смеялся над нашими шутками. И про метро, и про Кремль. Это была важнейшая победа. Потом нас приглашали в программу концерта, на котором присутствовал Владимир Владимирович Путин.

Фото: предоставлено Андреем Кондратьевым

Были, конечно, и ошибки, но на этих ошибках мы могли учиться. Я считаю, что сейчас ребята, современные кавээнщики, выступают мало. Им надо понять, что нужно шутить не только на темы своих ровесников, есть общие темы, которые интересны всем.

Я горжусь многими проектами. Во-первых, это сам клуб. Это проект, который будет жить всегда, если только не найдутся люди, которые от него камня на камне не оставят. Я считаю, что клуб — это форма общности интересов, которая позволяет быть внутри разным людям.

На каком уровне сейчас играют кавээнщики в Татарстане? Нравится ли вам юмор современных команд?

Недавно мы просидели три часа на полуфинальных играх республики. Было 10 команд. Что-то мне понравилось, что-то не понравилось, что-то я не понял. Но энергия, атмосфера, которые царили в зале, они классные! Битком был зал!

Я считаю, что все в порядке с КВН. Он развивается. Приходит новое поколение редакторов, режиссеров. Я считаю, что у клуба прекрасные перспективы.

«Очень жалею, что уже не смогу высказать слова признательности Маслякову»

Какие самые знаковые события проводили в Татарстане под эгидой Клуба веселых и находчивых?

Ценен для меня опыт создания первого театра КВН Татарстана, первый международный проект, когда к нам в 90-е годы вдруг приехала сборная Израиля. А затем и мы поехали туда с ответным визитом. Для команды это было крайне важно. Именно там, кстати, впервые спрашивали лишние билеты на игру с нашим участием.

Интересным был и Форум КВН, который проходил у нас в республике.

Классным был проект театра КВН – первый в России. Я думаю, что мы обязательно возродим. Еще мне очень важен проект Первой лиги Международного союза в Казани. Это особая лига, она не похожа ни на какую другую!

Мне дорог проект школы КВН, которую начинали редакторы Высшей лиги. К нам приезжали сотни команд со всех регионов России. Очень нравится проект Лиги «Поволжье», которая создавалась в 1998 году как единственная мигрирующая лига Международного союза КВН. Лига за счет игр, которые проводились в разных городах, давала возможность поднимать КВН в этих самых городах. Одно дело, ты проводишь свой междусобойный турнир городского уровня, а другое, когда к тебе приезжает Лига Международного союза КВН. Сразу другое внимание!

«Мне очень хотелось бы рассказать Александру Васильевичу о наших успехах, об успехах ребят и услышать от него: «Молодцы!» Это человек, который дал старт всем нам» Фото: предоставлено Андреем Кондратьевым

Какие напутствия вы можете дать нашим татарстанским командам как старший товарищ по клубу?

Я безумно благодарен людям, которые являются частью КВН Татарстана. Я очень жалею, что уже не смогу высказать слова признательности Александру Васильевичу. Мне очень хотелось бы рассказать ему о наших успехах, об успехах ребят и услышать от него: «Молодцы!» Это человек, который дал старт всем нам, и я всегда буду об этом помнить.

Клубу желаю сохранять и оберегать свою историю. Желаю развиваться.

У КВН Татарстана есть золото благодаря команде «Сборная «Татнефти». Есть три золотых КиВиНа. Есть чемпионство в Первой лиге, два вице-чемпионства в Высшей лиге. Ни один клуб не имеет такого вот достояния! Пройден огромный путь!

Я считаю, что у клуба большое будущее. Нужно правильно ставить задачи и идти вперед – алга!