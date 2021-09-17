Андрей Кондратьев: В Татарстане много заявлений от желающих голосовать на дому

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев

Фото: Рамиль Гали

В Татарстане подано значительное количество заявлений на голосование на дому. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев на пресс-конференции в Едином информационном центре.

«Люди сообщают на избирательные участки, что хотят проголосовать на дому. То есть эта форма голосования становится для людей очень удобной, практичной и безопасной», — рассказал спикер.

По мнению Кондратьева, желание избирателей проголосовать на дому — это «первое свидетельство того, что пандемия никуда не ушла и люди себя оберегают». «Я считаю, что такое внимание к этой форме голосования происходит из-за того, что люди берегут себя», — подчеркнул он.

Председатель ЦИК республики заметил, что уже посетил 25 участков и проверил их готовность к приему избирателей, а также оценил работу камер видеонаблюдения. «То, что участки готовы, — это совершенно точно», — заверил он.

Кроме того, спикер отметил, что на участках соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора.

Всего в Татарстане сегодня открылись 2810 избирательных участков. Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва продлятся три дня, 17, 18 и 19 сентября. Параллельно состоятся довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому. Кроме того, с 17 по 19 сентября в республике пройдут дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.