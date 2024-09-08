Андрей Кондратьев: «Избирательная кампания в Татарстане завершилась без происшествий»

Нарушений, влияющих на ход голосования, не зафиксировано, заявил Андрей Кондратьев

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане голосование на выборах депутатов Госсовета РТ прошло в соответствии с законодательством. Нарушений, влияющих на ход голосования, не зафиксировано. Все возникающие вопросы оперативно отрабатывались. Об этом на итоговой пресс-конференции в Едином информационном центре заявил председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев.

«Все участки для голосования закрылись ровно в 20:00. Начался подсчет голосов – это важнейший этап избирательной кампании. Работа наблюдателей продолжится до завершения подсчета голосов. За ходом голосования следили более 16 тыс. наблюдателей от политических партий, кандидатов в депутаты и Общественной палаты РТ», – сказал глава Центризбиркома.

По данным Министерства здравоохранения РТ, обращений, тревожных сообщений с избирательных участков не поступало. По данным оперативного штаба правоохранительных органов, происшествий не зафиксировано, подчеркнул спикер.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кондратьев сообщил, что около 150 тыс. потенциально опасных воздействий было выявлено на сайт ЦИК России. «В этой цифре есть и воздействие на сайт ЦИК Татарстана. Информационные атаки совершались все дни голосования в регионах России – с 6 по 8 сентября», – отметил он.

Например, 7 сентября в интернете появилась информация о том, что наблюдатели фиксируют на избирательных участках в Татарстане многочисленные нарушения. При этом голосование на выборах в республике проходило только 8 сентября.

Несколько сайтов региональных Центризбиркомов были скопированы и подделаны. По информации ЦИК России, такое происходит впервые. Центральная избирательная комиссия РФ была вынуждена обратиться в Роскомнадзор, чтобы заблокировать фейковые сайты.

«Дезинформация армии ботов – это картина информационной войны, которая происходит у нас на глазах. Несмотря на информационное давление, избирательная кампания в Татарстане прошла в соответствии с требованиями закона. Завершилась без происшествий», – констатировал глава Центризбиркома.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По его словам, в основном в единый день голосования в интернете распространялись фейки, непроверенная информация. «При этом сообщения были анонимные, без указания номеров избирательных участков. Неоднократно появлялись фейковые аккаунты от моего имени. За эту избирательную кампанию пятый раз был сегодня. Причем я там давал серьезные поручения своим сотрудникам, территориальным избирательным комиссиям. Никто не пострадал», – рассказал Кондратьев.

В день голосования в ЦИК республики поступило четыре обращения. Жалоб от партий и кандидатов в депутаты не было. На региональную и федеральную горячие линии суммарно приняли 720 звонков, в основном информационного характера.

«Были обращения, когда люди приходили на избирательные участки и не находили себя в списке. Было пять таких обращений. Сразу приняли меры. Это связано с тем, что при загрузке и перезагрузке системы произошли сбои», – уточнил спикер.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Предварительные итоги голосования станут известны 9 сентября. Общие результаты планируется подвести после того, как все избирательные комиссии завершат подсчет голосов.

В Татарстане сегодня прошли выборы депутатов Государственного Совета VII созыва. Пятьдесят депутатов будут избраны по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.

ЦИК республики зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».