Андрей Кондратьев и Айрат Фаррахов встретились со студентами Казанского медуниверситета

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев и депутат Госдумы России от Татарстана Айрат Фаррахов встретились со студентами Казанского государственного медицинского университета. Они рассказали о собственном профессиональном пути, роли медицины в жизни и напомнили о грядущих выборах 14 сентября. Основную часть слушателей составили первокурсники, многие из которых впервые пойдут голосовать.

«Когда вам исполнилось 18 лет, у вас появилось конституционное право выбирать. Если вы не пойдете на избирательный участок, то как вы потом сможете рассуждать о своем будущем? Здесь каждый делает свой выбор сам. Ты заходишь в кабинку один, сам определяешься с кандидатом. А прийти на участок, тем более в таких условиях давления, в которых находится наша страна, я считаю, не просто право, а гражданский долг», – заявил Кондратьев студентам.

Как выпускник КГМУ, он поделился воспоминаниями о студенческой жизни и рассказал о создании и становлении движения КВН, в том числе о команде «Четыре татарина», а также сообщил о желании возродить коллектив.

С обращением к студентам выступил и депутат Госдумы Айрат Фаррахов. Он рассказал о годах, проведенных в стенах Казанского медуниверситета, и также подчеркнул важность предстоящей избирательной кампании.

«Обязательно примите участие в этих выборах. Постарайтесь убедить в этом тех, кто сомневается. Нужно проголосовать за депутатов своего поселения, муниципального уровня и Раиса Татарстана. От того, какая власть будет в ближайшие пять лет, зависит многое, в том числе ваша будущая жизнь. Это ваше главное конституционное право», – сказал он.

Чтобы все студенты, в том числе те, кто приехал на учебу из разных муниципальных районов Татарстана, могли комфортно проголосовать, 13 сентября в вузе не будет учебным днем, добавил ректор КГМУ Алексей Созинов.

«В КГМУ 13 сентября объявляется неучебным днем, чтобы вы все могли воспользоваться правом проголосовать на выборах, не испытывая транспортных ограничений. Можете спокойно поехать домой и вернуться, чтобы 15-го числа приступить к занятиям», – объявил ректор.