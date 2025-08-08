Андрей Кондратьев, ЦИК Татарстана: «Доверие избирателей – главный ключ к легитимности»

14 сентября в Татарстане пройдет единый день голосования. Кого будут выбирать жители Татарстана, сколько кандидатов зарегистрировано и как будет организован процесс агитации и голосования, в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.





Андрей Кондратьев: «Информирование наших избирателей – это, пожалуй, один из главных стандартов нашей избирательной системы»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Информирование – это один из главных стандартов нашей избирательной системы»

Андрей Станиславович, добрый день. Мы с вами всегда перед выборами традиционно встречались на 12-м этаже в студии «Татар-информа».

– Традиции нельзя нарушать. Мы еще обязательно встретимся там. Может быть, после выборов.

Спасибо, мы ждем. Но сегодня мы в «Точке выбора». Расскажите, почему именно здесь проходит наша встреча.

– Посмотрите, как здесь замечательно! Мы специально выбрали эту локацию – парк «Урам» на Кремлевской набережной – для размещения нашего информационного центра «Точка выбора».

Здесь же, у Кремля, находится Центральная избирательная комиссия, а сама набережная – это центр притяжения горожан, наших избирателей.

Люди гуляют здесь семьями, сюда тянется активная молодежь, а также средства массовой информации. Они приходят почти каждую неделю на брифинги, мастер-классы, кинопоказы, встречи с приглашенными спикерами.

Посмотрите и на тех, кто работает здесь, – волонтеры, молодежь. Парк «Урам» – это самый современный парк. Все здесь органично связано с выборным процессом, с информированием, с живым участием людей.

Мы обратили внимание, что в этом году особое внимание уделяется информационному обеспечению избирательной кампании. Информации всегда было много, но сейчас – особенно. С чем это связано?

– Информирование наших избирателей – это, пожалуй, один из главных стандартов нашей избирательной системы.

Мы понимаем, что от количества, честности и искренности информации зависит доверие избирателей. А доверие избирателей – это главный ключ к легитимности всех процессов.

Социологи фиксируют, и мы видим рост доверия, особенно со стороны молодежи. По данным на 1 июля, у нас более 2,9 миллиона избирателей, и более 33,5% из них – это молодежь.

Более того, 40 тысяч ребят придут голосовать впервые. Это очень важная и тонкая работа. С каждым годом мы увеличиваем доступность информации, делаем ее понятнее и глубже – не только для молодежи, но и для всех категорий избирателей.

«Здесь, у Кремля, находится Центральная избирательная комиссия, а сама набережная – это центр притяжения горожан, наших избирателей» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мы хотели бы еще раз напомнить нашим читателям, кого мы выбираем 14 сентября.

– Прежде всего, напомню, что 14 сентября, согласно Конституции и избирательному законодательству, – это единый день голосования. Во второе воскресенье сентября по всей Российской Федерации пройдут выборы 20 глав субъектов, в 11 регионах – выборы депутатов региональных парламентов, а в 25 административных центрах изберут глав муниципалитетов, а также депутатов в городские и сельские советы.

Что касается Республики Татарстан, то у нас в этот день состоятся выборы Раиса республики. Они были объявлены Государственным Советом. На выборах Раиса завершен этап регистрации, все кандидаты зарегистрированы.

Кто именно?

– Это Рустам Минниханов – кандидат от партии «Единая Россия», Виталий Смирнов – от партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», Руслан Юсупов от ЛДПР и Хафиз Миргалимов от КПРФ.

«Самая масштабная кампания – выборы в муниципальные советы. Мы выбираем 7531 депутата по соответствующему числу округов. Поступило 11 409 заявок» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Самая масштабная кампания – выборы в муниципальные советы»

Кроме выборов Раиса, какие еще кампании проходят?

– Во-первых, это дополнительные выборы одного депутата Государственного Совета РТ по Мелекесскому округу, который включает, в частности, Комсомольский район Набережных Челнов.

Это крупный округ – 53 тыс. избирателей. Здесь зарегистрированы четыре кандидата: от ЛДПР, «Новых людей», КПРФ и один самовыдвиженец.

Но самая масштабная кампания – выборы в муниципальные советы. Мы выбираем 7531 депутата по соответствующему числу округов. Поступило 11 409 заявок.

Сколько кандидатов уже зарегистрировано?

– Порядка 9 тысяч. До 4 августа у нас был установлен срок подачи документов на регистрацию на муниципальных выборах. В ближайшее время станет известен полный расклад – будут опубликованы списки всех, кто прошел регистрацию и перейдет в активную фазу избирательной кампании.

12 августа мы проведем жеребьевку бесплатного эфирного времени для кандидатов, а с 16 августа начнется этап агитации в средствах массовой информации.

«Вы можете проголосовать не по месту прописки, а там, где вам удобно. Заявление можно подать через Единый портал Госуслуг, в любом МФЦ или территориальной избирательной комиссии» Фото: © «Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Вы можете проголосовать не по месту прописки, а там, где удобно»

Какие вопросы чаще всего задают избиратели?

– Один из самых частых вопросов от избирателей: «Почему мы не видим портретов кандидатов? Где они, кто будет участвовать в выборах?»

Во-первых, хочу напомнить, что с 16 августа начинается активный этап агитации в средствах массовой информации – именно тогда избиратели увидят всех кандидатов.

Во-вторых, важно следить за официальным сайтом Центральной избирательной комиссии, где размещается актуальная информация. И я признателен средствам массовой информации за активную поддержку – избирательная кампания широко освещается на разных площадках.

Мы внимательно мониторим ситуацию по всей республике и при необходимости усиливаем информирование, чтобы все избиратели были в курсе предстоящих выборов.

Агитация в СМИ продлится до нуля часов 13 сентября, затем наступает «день тишины», а 14 сентября – основной день голосования. Все 2752 избирательных комиссии будут работать с 7:00 до 20:00, и мы ждем наших избирателей на участках.

На прошлых выборах у избирателей была возможность проголосовать на удобном для них участке. В этот раз такая возможность будет? Как это можно осуществить?

– Знаете, я так скажу: это уже давно не просто возможность – это реальность. Сервис «Мобильный избиратель» стал удобным инструментом, которым пользуются тысячи наших татарстанских избирателей.

Вы совершенно правы – мы помним, как все начиналось как эксперимент. Тогда мы старались привлечь хотя бы несколько десятков человек для апробации. А сейчас этим сервисом пользуются уже все.

Суть проста: вы можете проголосовать не по месту прописки, а там, где вам удобно. Главное – не забывать, что заявление можно подать через Единый портал Госуслуг, в любом МФЦ или территориальной избирательной комиссии – их у нас 65 по всей республике. А с 3 по 10 сентября такое заявление можно подать и в участковую комиссию.

К примеру, человек прописан в Нижнекамске, а хочет голосовать в Набережных Челнах – пожалуйста. Важно понимать, что округ – это вся Республика Татарстан. Если вы уехали, скажем, в Пензенскую область, то, конечно, проголосовать на выборах Раиса республики там уже не сможете. Это региональная кампания, и сервис «Мобильный избиратель» действует только в рамках округа – нашей республики.

Вот буквально сегодня получили свежие цифры – уже 545 избирателей Республики Татарстан воспользовались этой возможностью.

То есть они уже подали заявление?

– Да, совершенно верно. Подать заявление – это и есть старт. И 545 человек уже этот шаг сделали, чтобы перенести место голосования.

Безусловно, к нам обращаются и с вопросами: «А как быть, если я уезжаю отдыхать в Сочи или в другой регион?» Ну что ж, мы всегда рады порекомендовать: отдыхайте в Республике Татарстан или в Москве, столице нашей Родины.

«Мы обратились с предложением открыть экстерриториальный избирательный участок в Москве – все строго в рамках закона. Это полностью входит в наши полномочия» Фото: телеграм-канал ЦИК РТ

«Для избирателей созданы комфортные условия голосования и в Москве»

Про Москву – отдельный вопрос. Мы слышали, что житель республики, находясь в столице, может проголосовать, просто придя на избирательный участок. Это действительно так?

– Да, все верно. Мы очень благодарны Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и Московской избирательной комиссии за то, что поддержали нашу инициативу. Мы обратились с предложением открыть экстерриториальный избирательный участок в Москве – все строго в рамках закона. Это полностью входит в наши полномочия.

Конечно, это требует серьезной подготовки: нужно сформировать участковую избирательную комиссию, обеспечить выполнение всех стандартов избирательной системы и самое главное – гарантировать безопасность и удобство для наших избирателей.

Ведь в Москве живет много наших земляков: кто-то работает, кто-то учится, кто-то находится в командировке, а прописан в Татарстане. И мы считаем важным создать для них условия, чтобы они могли реализовать свое избирательное право. Я абсолютно уверен в традиционно высокой активности наших избирателей – так всегда было в Татарстане. А теперь для них созданы комфортные условия голосования и в столице, на базе Полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации.

Скажите, пожалуйста, адрес этого участка.

– Город Москва, 3-й Котельнический переулок, дом 13/15, строение 1. Избирательный участок будет работать также 14 сентября – с 7:00 до 21:00.

«У нас появилась новая информационная площадка – «Точка выбора» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Андрей Станиславович, чем ближе выборы, тем выше активность избирателей и больше вопросов. Куда и как избиратели могут обратиться по вопросам голосования, уточнения участка и вообще по всем темам, касающимся выборов?

– Во-первых, у нас активно работает сайт Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан. Во-вторых, работают все 65 территориальных избирательных комиссий, а также большое количество участковых комиссий. Все наши сотрудники – за что я им благодарен – всегда готовы ответить на любые вопросы.

Кроме того, у нас появилась новая информационная площадка – «Точка выбора». Также в Полномочном представительстве Республики Татарстан в Москве будет работать комиссия, к которой тоже можно обращаться.

Хочу напомнить и о горячих линиях: федеральный номер – 8-800-200-00-20. Все вопросы, касающиеся Татарстана, оттуда оперативно переключаются на нас. И наш республиканский номер: (843) 292-84-33. Мы всегда открыты и готовы помогать.

Мы получаем и звонки, и письма, и отзывы избирателей. Вот, например, на сегодняшний день было 49 обращений по горячей линии. Большинство, конечно, связано с «Мобильным избирателем», о чем мы с вами уже говорили, – люди хотят голосовать там, где им удобно.

А по наблюдателям бывают обращения?

– Да, спрашивают, как стать наблюдателем. Все просто: можно обратиться к кандидатам, в политические партии либо в Общественную палату Республики Татарстан – там тоже занимаются подготовкой наблюдателей и всегда рады новым участникам.

И я считаю, что наша горячая линия будет работать и после завершения выборов. Мы продолжим отслеживать обращения граждан и обязательно будем держать в курсе и вас, и наших уважаемых избирателей.