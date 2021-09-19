Андрей Кондратьев: Должна быть гражданская экспертиза по электронному голосованию

Возможность электронного голосования в Татарстане необходимо еще раз обсудить с населением. Такое мнение выразил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев на пресс-конференции в Едином информационном центре.

«На сегодня есть готовность технических средств, всех каналов коммуникации. Но нужно еще раз в обществе обсудить этот вопрос. Должна быть гражданская экспертиза. Потому что у людей возникают вопросы по сохранности их голосов. И не на все вопросы мы пока имеем ответы», — сказал спикер.

Кондратьев отметил, что в дни голосования в ЦИК республики поступило около 50 «возмущенных» звонков по поводу электронного голосования. «Спрашивали, почему нет электронного голосования, почему не предоставляют такую возможность. Говорили, что все регионы голосуют, а у нас этого нет», — уточнил он.

Глава ЦИК Татарстана подчеркнул, что регион со следующей избирательной кампании «с большой долей вероятности будет участвовать в этом процессе».