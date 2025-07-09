Андрей Кареев вместо Мифтахова. Почему это несет риски для «Ак Барса» и шанс для вратаря

Отъезд Амира Мифтахова в НХЛ и нежелание Артура Ахтямова возвращаться вынуждает казанцев искать вратаря. Скорее всего, им может стать Андрей Кареев, имеющий за плечами немалый опыт в топ-командах КХЛ и в Финляндии. «ТИ-Спорт» разбирается в ситуации и взвешивает все риски для «Ак Барса».





Андрей Кареев пока так и не сумел найти стабильность в своих выступлениях в КХЛ

Фото: hcvityaz.ru

«Витязь» отправляет Кареева в «Ак Барс»

В июне, когда стало известно о скорой кончине подмосковного «Витязя» в качестве команды КХЛ, другие клубы быстро сориентировались и разобрали самые интересные лоты «умирающей» команды. Дмитрий Бучельников и Джереми Рой перешли в ЦСКА, Дерек Барак стал игроком «Металлурга», а «Амур» тут же прихватил себе вратаря – открытие минувшего сезона Максима Дорожко.

Оставался вопрос, куда уйдет второй освободившийся голкипер Андрей Кареев. С тех пор 30-летний российский вратарь пока так и не нашел себе новую команду, хотя разговоры об интересе со стороны агентов шли.

А накануне пресс-служба «Витязя» сама намекнула в своих социальных сетях, где окажется вратарь. Они выкатили список игроков, которые ушли в другие команды, а рядом с именем Кареева указана эмблема казанского «Ак Барса». А ранее об интересе казанцев к голкиперу сообщал Metaratings.

Тот факт, что на вратаря никто до сих пор не позарился, оставляет большие вопросы. Но если разобраться в истории карьеры голкипера, то опасения клубов понятны. Кареев пока так и не сумел найти стабильность в своих выступлениях в КХЛ. При этом у него не самый покладистый характер, что постоянно мешало ему раскрыть потенциал. Голкипер в разное время приглашался в состав Олимпийской (второй) сборной России, и постепенно к нему приглядывались в основной сборной, когда та еще выступала на международной арене. Однако в КХЛ ему постоянно что-то мешает. Поэтому в случае подписания Кареева «Ак Барс» берет очень непростой актив с точки зрения ликвидности.

В финской Liiga Кареев отыграл два сезона, дважды брал серебряные медали Фото: hc.tps.fi

Кареев совершил мощный вояж в Европу, получил второй шанс в «Салавате», но снова сел на банку. Кто виноват?

Андрей Кареев пробивался в КХЛ через сложный путь в Высшей хоккейной лиге – сначала в родной «Кузне», потом в «Ариаде» и «Зауралье». Шанс в КХЛ ему дал «Нефтехимик», из которого его уже пригласили в более статусный «Салават Юлаев» в 2017 году.

В Уфе Кареев искал свой шанс очень долго, но всегда оставался в тени других голкиперов. Он оставался бэкапом сначала Бена Скривенса, а потом при Юхе Метсоле. В итоге в «Салавате» голкипер провел три сезона, сыграв в общей сложности всего в 48 матчах. В конечном итоге тогда еще молодой вратарь понял, что в противостоянии с финским вратарем у него шансов нет, и решил попробовать себя в другом чемпионате. Он покинул Уфу и внезапно оказался в финском чемпионате, в составе клуба ТПС.

В финской Liiga он отыграл два сезона, дважды брал серебряные медали. А ко второму сезону вышел на свой пик. В чемпионате 2021/2022 Андрей провел 71 встречу за ТПС, 50 в регулярном чемпионате Финляндии и 18 игр в плей-офф при 92,9% отраженных бросков и коэффициенте надежности в 1,93 пропущенной шайбы за игру. Тогда же он получил приз «главная звезда плей-офф», став лучшим вратарем по количеству сухих матчей в играх на вылет. При этом россиянин выходил на лед в трех играх Лиги чемпионов.

В Уфе спохватились и подключили все ресурсы, чтобы уговорить Кареева вернуться в «Салават Юлаев». Андрей согласился и подписал с СЮ однолетний контракт на 40 миллионов рублей, но это решение оказалось не самым удачным.

Ожидания от возвращения Кареева были серьезными – все рассчитывали, что голкипер набрался опыта и укрепил психику в финских играх плей-офф. Однако сезон 2022/2023 показал, что ожидания и реальность разошлись – и у самого вратаря, и у уфимского клуба.

Ситуация с первым заходом в «Салават Юлаев» повторилась почти полностью. Только на этот раз тренер вратарей команды Олег Филимонов и главный тренер Виктор Козлов делали ставку на Илью Ежова. Хотя поначалу вратари получали примерно равные шансы. Однако чем дальше у «Салавата» дела шли плохо, тем чаще на лед выходил Ежов.

При этом нельзя сказать, что такое решение тренерского штаба было полностью обоснованным. Например, Кареев проводил по три «сухих» матча подряд, получил приглашение на Матч Звезд того сезона. А при его 12 победах в регулярном чемпионате он так и остался в топ-5 лиги по коэффициенту надежности.

В итоге вратарь стал часто задавать вопросы тренерскому штабу, что привело к внутреннему конфликту. Претензии Андрея Кареева к тренерскому штабу понять можно. Главная из них – непонятная схема, по которой выпускают вратарей на лед. Ведь в один момент даже после поражений на льду все равно стал появляться Ежов. Однако после прямого вопроса Козлов окончательно решил, что для Андрея у него места в основе нет. Уфимцы решили даже не вступать в переговоры о продлении контракта.

В Уфе Кареев искал свой шанс очень долго, но всегда оставался в тени других голкиперов Фото: hcsalavat.ru

Говорят, у Андрея непростой характер

Уфимская история не так однозначна, как кажется на первый взгляд. Элемент несправедливости со стороны штаба, возможно, и был. Но, как утверждали в Уфе, вратарь сам обладал очень непростым характером. Весь сезон после возвращения он вел себя отстраненно от всей команды. Позже вступил в перепалку с тренерами команды.

Окончательно стало понятно, что игрок затаил обиду на «Салават Юлаев», когда уфимцы вылетели в первом раунде плей-офф (в котором Кареев не сыграл ни матча). Он тут же опубликовал в соцсети нарезку с его сэйвами в финском чемпионате и подписал: «Скучаю по плей-офф».

Позже генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказывал, что непростой характер игрока не последний фактор, который сыграл ключевую роль в расставании.

«История взаимоотношений между «Салаватом» и Кареевым ведь длится не первый год, она уже была. Раньше у нас были иностранные вратари, огромная конкуренция, из-за этого Андрей переживал. Он должен был приехать с настроем, что он всех переиграет и станет первым номером, но у него не было такого оптимизма.

У тренеров создалось впечатление, что он не все делает для того, чтобы стать основным вратарем, хотя я считал, что мы могли бы принять какие-то решения, которые придали бы ему уверенности. Тренерский штаб находится ближе к команде, они говорили мне определенные вещи, которые подтверждали правильность их решения. Может ли это повториться? Я не зря сказал про характер Андрея. У него есть проблемы, о которых мы все знаем», – говорил Баширов «Спорт-Экспрессу».

Риски для «Ак Барса» серьезные. Вратарь с не самым простым нравом, способный отстраниться от коллектива из-за личных обид, не лучший рецепт для команды, которая хочет претендовать на что-то серьезное. С другой стороны, в Казани у него есть реальный шанс отбить себе место в стартовом составе, и тогда все риски плохой атмосферы в раздевалке будут нивелированы.

В «Ак Барсе» у Кареева появляется шанс как минимум навязать конкуренцию Тимуру Билялову Фото: ak-bars.ru

Кареев так и не получил шанса показать себя в плей-офф КХЛ. В «Ак Барсе» он будет

После Уфы Кареев перебрался в «Спартак», после чего ненадолго заехал в Минск, а позже опустился и в «Витязь». Дольше чем на сезон он нигде не задерживался. В составе «красно-белых» он отыграл 24 матча регулярного чемпионата и 2 в плей-офф, оставаясь в тени Патрика Рыбара.

В минском «Динамо» отыграл только 7 матчей, после чего был обменян в «Витязь». В Подмосковье он проиграл конкуренцию Максиму Дорожко. Так что после Финляндии Андрей так и не сумел завоевать себе статус первого вратаря.

В «Ак Барсе» он изначально тоже будет рассматриваться в качестве бэкапа, однако при текущих проблемах Тимура Билялова со здоровьем и его сдающих нервах в кубковых матчах у Андрея появляется шанс как минимум навязать конкуренцию и, возможно, даже выиграть ее. В отличие от Билялова, Андрей Кареев так и не сумел себя полноценно показать на стадии игр плей-офф КХЛ. Но его выступление в Финляндии показало, что голкипер умеет совладать с нервами на решающей стадии.

Кареев по своим возможностям сильнее уехавшего Амира Мифтахова. Последний в течение многих лет получал несколько шансов показать себя в «Ак Барсе» и в честной борьбе отбить себе место основного голкипера. Но каждый новый сезон показывал, что Амир – вратарь заурядного уровня. Кареев же обладает талантом и работоспособностью, но проблемы с его восприятием окружающей действительности постоянно мешали ему раскрыть этот потенциал полностью. Что же будет в Казани, если его все-таки подпишут?