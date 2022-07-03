Андрей Канчельскис: «Слуцкий теоретик, убил и уничтожил «Рубин»

Известный бывший футболист сборной России по футболу Андрей Канчельскис жестко раскритиковал работу главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

Напомним, казанский клуб по итогам прошлого сезона занял 15-е место в таблице Российской Премьер-лиги и вылетел в ФНЛ.

«Надо смотреть футбол правильно и серьёзно! У нас же в стране теоретиков много. Вот, например, теоретик у нас один был — Слуцкий. До чего он довёл «Рубин»? В Голландии «архивнулся», в Англии «архивнулся», а сейчас «Рубин» убил, уничтожил.

Слуцкий просто теоретик, он не практик. Как можно было «Рубин» отправить в Первую лигу? Он никогда не играл в футбол и не понимает, что это», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».