Андрей Григорьев-Аполлонов о «Новой волне»: Ностальгия по Сочи и комфорт в Казани

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Участник легендарной группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов признался в ностальгии по сочинской «Новой волне». Об этом он заявил на конкурсе, который в эти дни впервые принимает Казань.

Сегодняшний, четвертый день «Новой волны» в столице Татарстана был посвящен творчеству легендарной группы «Иванушки International».

Артист сразу упомянул легкую грусть по прошлому формату фестиваля. «Честно вам сказать, я немного огорчен, потому что я люблю свой родной город Сочи, и когда там была «Новая волна», мне так там было комфортно», – поделился Андрей Григорьев-Аполлонов.

При этом музыкант поспешил заверить, что Казань также остается для него одним из самых любимых городов, демонстрируя свойственный подход к фестивалю.

«Казань один из любимых городов. Разумеется, поэтому – куда пригласили – туда и приехал!» – с улыбкой добавил он.

Говоря о подготовке к концерту, артист отметил прекрасную организацию и идеальные погодные условия в столице Татарстана.

«Всё сегодня отлично: не жарко, не пекло, не душно. Хороший августовский вечер. Всё идеально совпадает для сегодняшнего концерта трибьюта «Иванушек International», – сказал Григорьев-Аполлонов «Татар-информу».

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» стартовал в Казани 21 августа и продлится до 26 августа.

«Новая волна» проводится с 2002 года по инициативе композитора Игоря Крутого. До 2014 года конкурс ежегодно проходил в латвийской Юрмале, а с 2015 года – в Сочи. В этом году фестиваль впервые проходит в столице Татарстана.