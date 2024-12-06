Андрей Егоров: Электроснабжение в Татарстане находится на самом высоком уровне

Электроснабжение в Татарстане находится на самом высоком уровне и отличается надежностью. Об этом заявил председатель Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров на выездном заседании в Зеленодольске.

«Все регионы к нам приезжают, смотрят. Но нам есть еще к чему стремиться, на что равняться. Но все же считаю, что наше электрообеспечение в надежных руках», – сказал парламентарий.

Однако Егоров признал, что есть проблема по электроснабжению в садовых товариществах. Она связана с подключением к внутренним сетям СНТ отдельных членов товарищества, а также с начислением садоводам дополнительной платы для компенсации потери электроэнергии. «Здесь есть нестыковки. Есть пробел в законодательстве, над которым нужно работать», – подчеркнул он.

И.о. председателя Госкомитета РТ по тарифам Гаяз Миннебаев согласился с тем, что есть случаи, когда руководитель садового товарищества, помимо членских взносов, начисляет дополнительную плату. «Здесь нужно подключение напрямую, но не всегда это получается. Второе – передача сетей территориальным сетевым организациям, чтобы консолидированно решение по республике принималось», – предложил он.

Миннебаев также отметил, что в 2026 году внедрят дифференциацию по объемам потребления электроэнергии. «Соответственно, будет градация тарифов для населения», – уточнил он.

О работе «Сетевой компании» рассказал заместитель генерального директора этой организации Вадим Лукин. По его словам, компания обслуживает 80% сетей электроснабжения в республике. С 2005 года предприятие занимается консолидацией бесхозных сетей. За это время на баланс компании перешло 4,8 тыс. объектов.

«В этом году произошло глобальное изменение на рынке сетевого бизнеса в России – в каждом регионе определена системообразующая сетевая организация. В Татарстане – “Сетевая компания”. То есть теперь все бесхозяйное имущество, если оно есть на территории региона, должна обслуживать системообразующая сетевая организация. Проблемы по муниципальным бесхозяйным сетям у нас нет, она решена за прошлые годы», – сообщил Лукин.

Кроме того, все другие сетевые организации по закону должны заключить договоры о порядке использования имущества с системообразующей компанией. «Это значит, что при потере статуса сетевой организации обслуживание объектов переходит к нам, а также затраты, чтобы у потребителей не было проблем», – пояснил заместитель гендиректора.

Он добавил, что в Татарстане 17 территориальных сетевых организаций, из них только с двумя подписаны договоры. С некоторыми организациями вопрос на стадии урегулирования. «Но восемь договоров о порядке использования имущества с нами сетевые компании не подписывают. Они боятся, что у них сети заберут. На самом деле это не так. Договор регулирует лишь порядок аварийных ситуаций», – заметил Лукин.

По его мнению, необходимо разработать федеральные и региональные программы, которые четко прописывают механизм субсидирования. «Особенно это касается сетей садоводов», – убежден заместитель гендиректора.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Перед началом заседания депутаты посетили подстанцию «Зеленодольская» имени 100-летия ТАССР. Она укомплектована современным силовым оборудованием, передовой системой технологического управления. Здесь применяются современные разработки отечественных производителей.

Кроме того, парламентарии побывали в технопарке «Искра-Волга», где ознакомились с работой компаний-резидентов. Им продемонстрировали проекты по выпуску высоковольтной кабельной арматуры, производству интеллектуальных приборов учета и электростанций для электромобилей.

«Если раньше мы это привозили из Китая, то сегодня все свое. Уверен, что на 100% в этом направлении произошло импортозамещение. Санкции в последнее время работают во благо. Мы все время придумываем что-то новое. Что касается подстанции “Зеленодольская”, то она действительно впечатляет. Это ультрасовременная, высокотехнологичная станция. Думаю, что еще небольшой шаг сделать, и она будет работать практически в автономном режиме без присутствия человека», – поделился с журналистами председатель Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров.