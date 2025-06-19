Андрей Большаков: «Политика в фарватере Запада для РФ больше не возможна»

В условиях глобальных изменений и роста международной турбулентности концепция России как уникального государства-цивилизации приобретает все большее значение. Эта модель противопоставляется западной, подчеркивая суверенность, культурное многообразие и традиционные ценности как основу национального развития.

Эксперты РТ обсудили место России в мире, особенности цивилизационного кода страны и роль регионов в укреплении суверенной модели на площадке «Экспертного клуба».

Член Общественной Палаты РФ от Республики Татарстан, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова подчеркнула, что Россия — это уникальное цивилизационное пространство, где сплелись европейские и азиатские традиции:

«Этот код – наши традиционные ценности, наш коллективизм, уважение к бесконечному культурному многообразию наших народов. И в сегодняшнем, турбулентном мире, эта самобытность становится невероятно важной».

Она считает, что регионы играют ключевую роль в сохранении и передаче культурных традиций, а диалог между ними усиливает всю систему.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии ИМО КФУ Андрей Большаков отметил, что включение модели государства-цивилизации в Концепцию внешней политики России — ответ на современный вызов.

«Россия позиционирует себя как государство, которое имеет суверенный путь развития, политика в фарватере Запада больше не возможна», – прокомментировал Большаков.

Он также подчеркнул важность параллельной дипломатии регионов, отметив, что Татарстан — один из лидеров в этом направлении.

Первый проректор, проректор по научной работе КИУ, доктор юридических наук, профессор Игорь Бикеев акцентировал внимание на духовно-нравственном единстве России. Он назвал нашу страну «огромной семьёй», подчеркнув важность солидарности как основы цивилизационного кода:

«Дух нашей цивилизации основан на солидарности людей, которые чувствуют свою общность и принадлежность к чему-то огромному и очень важному. И это огромное и важное они всегда защищали, сплачиваясь перед многочисленными угрозами. Иначе бы мы попросту не выжили в драматические моменты истории нашей страны».

Он также подчеркнул, что регионы — это «сокровищницы традиционных ценностей», а их разнообразие — источник силы всей страны.

Доктор философских наук, профессор Олег Агапов отметил, что государство-цивилизация — это не просто политическая конструкция, а онтологическая модель развития, которая имеет глубокие исторические корни:

«Россия сегодня осознала себя как субъекта исторического бытия, понимающего социально-антропологическую важность традиционных ценностей».

Агапов подчеркнул, что регионы, включая Татарстан, обладают высокой степенью субъектности и играют особую роль в формировании смыслов и стратегий суверенного развития. Он предложил рассматривать философию единства Татарстана как модель для осмысления «формулы общего дела России».