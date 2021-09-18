Андрей Большаков: Избирательная кампания этого года характеризуется технологичностью

Избирательная кампания этого года в Татарстане характеризуется технологичностью. Об этом заявил доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков на форуме избирателей «Мой голос».

«Избирательная кампания этого года характеризуется, прежде всего в Татарстане, оперативностью, прозрачностью, мобильностью, технологичностью. Все это требования современного дня, и все это связано, наверное, с одной сверхзадачей – обеспечить у избирателя доверие к выборам. Отсюда все нововведения, которые, безусловно, есть в этой избирательной кампании», – сказал спикер.

Большаков пояснил, что новшества в основном касаются технических и технологических моментов, но «для избирателя это очень важно». Например, это возможность проголосовать в течение трех дней.

Завкафедрой КФУ также подчеркнул, что в настоящее время избирательная кампания в Татарстане проходит спокойно и стабильно. «И сейчас это самое главное», – заключил он.

Выборы в Государственную Думу VIII созыва проходят три дня – 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане проводятся довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому.