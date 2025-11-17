news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 17 ноября 2025 13:24

Андрей Билюк возглавил казанский «Корстон»

Читайте нас в
Телеграм
Андрей Билюк возглавил казанский «Корстон»
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Генеральным директором «Корстон-Казань» с 13 ноября стал Андрей Билюк. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Rusprofile.

Ранее Билюк возглавлял омский филиал «Корстона». В Казани он сменил Ильдара Минвалеева, который до этого занимал должность первого заместителя начальника Татарстанской таможни.

«Корстон» представляет собой гостинично-развлекательный комплекс, входящий в сеть Korston Club Hotel Kazan. Комплекс включает два отеля, торговый центр, ресторан и кинотеатр. По итогам 2024 года выручка компании составила 1,6 млрд рублей, прибыль – 245 млн рублей.

#корстон-казань #корстон
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
ФНС предупредила о начислении пени со 2 декабря за неуплату налогов

ФНС предупредила о начислении пени со 2 декабря за неуплату налогов

16 ноября 2025
Башдрамтеатр показал спектакль «Не успела сказать «люблю» в Театре Камала

Башдрамтеатр показал спектакль «Не успела сказать «люблю» в Театре Камала

16 ноября 2025