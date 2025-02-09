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На главную ТИ-Спорт 9 февраля 2025 13:52

Андрей Белозеров рассказал, как пришла идея устроить буллит с сыном на Матче Звезд КХЛ

Андрей Белозеров рассказал, как пришла идея устроить буллит с сыном на Матче Звезд КХЛ
Фото: hcnh.ru

Нападающий «Нефтехимика» и дивизиона Харламова Андрей Белозеров в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт» рассказал, как ему пришла идея устроить оригинальный буллит с сыном на Матче Звезд КХЛ.

Напомним, Белозеров-младший в очном противостоянии переиграл вратаря «Трактора» Зака Фукале, отправив шайбу между ног голкиперу.

«Я спросил, можно ли сделать так, чтобы ребенок на лед вышел, прокатился, что-то сделал. Мне ответили, что да, без проблем, пусть выйдет и исполнит буллит. Эмоций у него, конечно, очень много, он жутко доволен. Он потом еще раз десять хотел прокатиться так, вообще со льда не хотел уходить. Хочет ли сын стать профессиональным хоккеистом в будущем? Думаю, хочет», – сказал Белозеров.

#ХК Нефтехимик #кхл
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