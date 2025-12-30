Андрей Белоусов подписал приказ о призыве на военную службу в 2026 году

Министр обороны РФ Андрей Белоусов издал приказ об организации призыва граждан на военную службу в 2026 году и увольнении тех, чей срок службы истек. Документ подготовлен вслед за указом Президента Владимира Путина, сообщает «РИА Новости».

Согласно приказу, призывная кампания продлится весь календарный год – с 1 января по 31 декабря 2026 года. При этом непосредственная отправка новобранцев в войска сохранится в традиционном формате и пройдет в два этапа:

с 1 апреля по 15 июля;

с 1 октября по 31 декабря.

Всего в 2026 году планируется призвать на срочную службу 261 тысячу человек. Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе.

Министр поручил командующим войсками военных округов и военным комиссарам организовать работу совместно с региональными властями и органами местного самоуправления. Их задача – обеспечить призыв и своевременную отправку граждан к местам службы.

Одновременно приказ предписывает уволить из рядов Вооруженных сил солдат, матросов, сержантов и старшин, которые уже отслужили установленный законом срок.