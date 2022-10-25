Андрей Аршавин: «Я уверен, никто не допустит, чтобы «Рубин» долго прозябал в Первой лиге»

Один из самых ярких футболистов сборной России, питерского «Зенита» и лондонского «Арсенала», ныне функционер родного «Зенита» 41-летний Андрей Аршавин во время мастер-класса для школьников Казани поделился с корреспондентом «ТИ-Спорт» своим видением нынешнего состояния российского футбола и оценил ситуацию в «Рубине».

Андрей Аршавин провел мастер-класс для школьников Казани Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Не ожидал, что «Рубин» вылетит из Премьер-лиги»

Вам не кажется, что казанский «Рубин» повторяет судьбу вашего «Зенита» – очищение Первой лигой и последующий триумф?

«Зенит» давным-давно играл в Первой лиге, даже не помню когда. Не знаю, но никто точно не ожидал, что с таким составом и таким финансированием «Рубин» вылетит в Первую лигу. Но я ожидал, что казанцы точно займут первое место в ФНЛ, однако пока этого не происходит. Мне трудно сказать, с чем это связано, но я уверен, что никто не допустит, чтобы «Рубин» долго прозябал в Первой лиге.

Вы ожидали, что «Рубин» столь нестабильно будет выступать в Первой лиге? Как вы любите говорить, ваши ожидания – ваши проблемы...

Для меня все это удивительно, зная, как хорошо «Рубин» укрепился на трансферном рынке. Да, понятно, что несколько травм помешали команде сыграть в оптимальном составе, но, как мне кажется, кадровый запас должен быть большим. И сейчас, судя по последним результатам, «Рубин» приходит в себя. В случае побед в ближайших турах ваша команда войдет в число лидеров первого дивизиона. Повторюсь, «Рубин» не должен был вылетать из Премьер-лиги.

«Сейчас, судя по последним результатам, «Рубин» приходит в себя» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Секрет успехов «Зенита» – хороший состав, тренер и нормальные отношения

В чем, на ваш взгляд, секрет успехов «Зенита» – поддержка «Газпрома», тренерский талант Сергея Семака или что-то еще?

Я думаю, это, прежде всего, хороший состав, финансирование, хороший тренер и нормальные отношения внутри клуба. Поэтому все это приносит стабильность и спокойствие, нет нервотрепок и футболисты спокойно добиваются результатов.

Когда ваш сын начал заниматься в школе столичного «Спартака», вас этот факт не шокировал?

Сначала он ходил в Москве в любительскую «Барселону», но потом я узнал, что он начал заниматься в «Спартаке». Что поделать, это его выбор, точнее, выбор его мамы (Юлии Барановской, — прим. Т-и).

А вы сами продолжаете следить за любимой с детства «Барселоной»?

Ну, сейчас меньше. Если говорить честно, мадридский «Реал» выглядит намного сильнее.

«Стабильность и спокойствие, нет нервотрепок, и футболисты спокойно добиваются результатов» Фото: © «Татар-информ»

«Четыре моих гола «Ливерпулю»? Я не знал, что это случилось именно 21 апреля. Теперь буду знать»

В 2008 году в конкурсе на «Золотой мяч», приз лучшему футболисту мира, вы заняли шестое место, опередив, в частности, Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Хави. Для вас это важно?

Это просто факт моей биографии, сейчас я редко об этом вспоминаю. Так сложилось.

Хорошо, а дата 21 апреля 2009 года вам что-нибудь говорит?

Четыре моих гола «Ливерпулю»? Я не знал, что это случилось именно 21 апреля. Теперь буду знать.

На ливерпульском стадионе «Энфилд Роуд» публика до вас не видела покеров 63 года. Поклонники «Ливерпуля» как-то отреагировали на четыре гола игрока «Арсенала»?

Я сразу после матча ушел в подтрибунные помещения, а потом все разошлись. Поэтому мой покер был уже не актуален.

Но в лондонском «Арсенале» помнят ваш покер в Ливерпуле (Аршавин играл там в 2009-2013 гг., – прим. Т-и).

Я думаю, что это был исторический день для «Арсенала», как и для меня — это событие навсегда вошло в мою память.

«Лучший тренер? Гус Хиддинк»

Какие-то связи с «Арсеналом» у вас сохранились?

Ну не знаю, вспоминают ли меня там. С двумя-тремя бывшими одноклубниками я поддерживаю отношения. Еще есть близкие мне англичане, не футболисты, с которыми я тоже до сих пор поддерживаю отношения.

Кого можете назвать тренером номер один в вашей футбольной биографии?

Гуса Хиддинка.

Одним из ваших увлечений с детства были шашки, играете до сих пор?

Нет. Давно не играл.

А если вам предложат тысячу фунтов за партию? Сыграете?

Смотря против кого.

«Если еще несколько лет назад женский футбол у нас умирал, то сейчас РФС и УЕФА вкладывают деньги в него, в женские команды» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В России есть новые Аршавины и Кержаковы»

Нередко можно услышать, что в России нет талантливой молодежи. Вы работаете с молодыми ребятами, видите ситуацию изнутри, ваше мнение?

На мой взгляд, ребята 2003-2004-2005 годов рождения в сборных России очень у нас талантливы. Что перед санкциями показали игры наших команд, они очень уверенно прошли первый раунд, играли с немцами — одна наша команда выиграла, одна проиграла, и вышли в элитный раунд, где были более серьезные соперники. Слабее ребята 2006 года рождения, как и 2001 года. Они проседают, хотя из последнего возраста человек десять уже играют в российской Премьер-лиге. К сожалению, сейчас нельзя проверить, насколько их уровень не дотягивает до европейского из-за отсутствия международных матчей.

А есть ли среди нашей молодежи новые Аршавины, Кержаковы, таланты?

Есть.

Как по-вашему, международный бан отразится на развитии российского футбола?

Все зависит от нас. Как мы будем проводить у себя соревнования, как будем готовить смену. Понятно, что будет сложно, но мы это узнаем потом, когда, надеюсь, вернемся на международную арену. Как будем выступать, это и станет показателем того, как мы провели время своего отсутствия на международной арене, пока мы были отлучены от европейского футбола.

Каково ваше мнение о женском футболе, вам это интересно?

Вы знаете, что последний чемпион России – это «Зенит». Если еще несколько лет назад женский футбол у нас умирал, то сейчас РФС и УЕФА вкладывают деньги в него, в женские команды. И развитие идет, не скажу, что его уровень будь здоров, но он растет. УЕФА видит перспективы женского футбола, это и есть стратегическое развитие. Поэтому, как мне кажется, Россия здесь не должна отставать.

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»