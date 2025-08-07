news_header_top
Андрей Аршавин высказался о товарищеском матче России и Катара

Фото: rfs.ru

Экс-футболист «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» высказался о проведении товарищеской встречи между сборными России и Катара.

Напомним, ранее стало известно, что команды сыграют друг с другом 7 сентября в городе Эр-Райян на стадионе «Аль-Садд».

«Это поколение здорово выступало на уровне молодёжи, и большая группа игроков дошла до национальной команды. В целом сейчас на азиатском континенте, на Ближнем Востоке, это одна из самых сильных команд», — сказал Аршавин.

Отметим, что также сборная России по футболу сыграет в начале сентября 2025 года с Иорданией.

