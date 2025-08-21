news_header_top
21 августа 2025

Андрей Аршавин: «Рубин» - дерзкий середняк»

Экс-футболист «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился ожиданиями в преддверии субботнего матча шестого тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком».

«Рубин» – дерзкий середняк. Очень многое зависит от Даку. Думаю, что сейчас его можно назвать одним из главных нападающих в чемпионате России. Также стоит отметить полузащитника Ходжу, который прогрессирует. Голкипер Ставер хорошо играет», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Начало встречи между «Рубином» и «Спартаком» запланировано на 14:00 по мск

