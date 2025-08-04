Андрей Аршавин раскритиковал игру Максима Глушенкова в матче с ЦСКА

Фото: fc-zenit.ru

Экс-футболист «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» раскритиковал действия Максима Глушенкова в воскресной встрече против ЦСКА. Петербуржцы сыграли с «армейцами» вничью (1:1), Глушенков вышел на поле в заключительные десять минут основного времени.

«Я думаю, что Максиму Глушенкову лучше пару игр пропустить, потому что он, когда вышел на замену в матче с ЦСКА, только обрезал. Его психологическое состояние уходит вниз, ему нужно чуть перезагрузиться, и тренеру Сергею Семаку не стоит выпускать Глушенкова, потому что так нужно», — заявил Аршавин.

В стартовых четырех матчах нынешнего чемпионата РПЛ у Максима Глушенкова ни одного результативного действия за «Зенит».