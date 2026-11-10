Фото: wtatennis.com

Российская теннисистка, первая ракетка нашей страны Мирра Андреева с победы стартовала на Итоговом турнире WTA. В первом матче группового этапа она обыграла украинку Элину Свитолину.

Встреча продолжалась 1 час и 10 минут и завершилась победой россиянки – 6:4, 6:0.

Андреева стала самой молодой теннисисткой с 2009 года, выигравшей сет всухую на итоговом турнире.

Во втором туре Мирра сыграет против второй ракетки мира, белоруски Арины Соболенко, а Свитолина встретится с чешкой Каролиной Муховой.

Призовой фонд итогового турнира составляет 10 миллионов долларов, соревнование продлится до 15 ноября. Участницы разделены на две группы по четыре теннисистки, по две лучших выйдут в полуфинал.