Андреас Пистиолис прокомментировал уход Руслана Абдулбасирова в УНИКС

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Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис дал оценку переходу форварда Руслана Абдулбасирова из его команды в казанский УНИКС.

«Хотел бы поблагодарить Руслана за его упорный труд и преданность делу в этом сезоне и за помощь нашей команде в достижении её целей. Желаю ему удачи на следующем этапе его карьеры», — цитирует Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

Прошлый сезон cтал для Абдулбасирова вторым в Единой лиге ВТБ. До того он играл за пермскую «Парму». А армейской команде Руслан сыграл в 18 матчах, в которых набирал 3,4 очка, 1,6 подбора, 0,4 передачи и 0,3 перехвата.