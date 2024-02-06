Андраник, Мир и Декабрина: челнинцы назвали своих детей редкими именами

Начальник управления ЗАГС Набережных Челнов Равиля Зарипова на аппаратном совещании озвучила список редких и популярных имен, которыми горожане называют своих малышей.

«В каждом регионе составляется свой рейтинг популярности, однако статистика показывает, что чаще всего лидирующие позиции по стране совпадают. Самыми популярными именами для детей, родившихся в России в прошлом году, стали София и Артем», — отметила докладчица.

В Набережных Челнах же многие годы подряд самыми популярными именами у мальчиков становятся Тимур и Амир, третье место — у Марка. У девочек бессменный лидер последних лет — София уступила первенство Амине, затем следуют имена Амелия и Эмилия.

В список редких мужских имен вошли Андраник, Карталь, Мир, Дарий, Самаэль, Эмерсон.

«Что интересно — имя Румит происходит от перевернутого имени отца Тимур. Такое имя показалось интересным для родителей», — сказала Равиля Зарипова.

Среди женские имен встречаются Аюна, Декабрина, Ильгузель, Саломэ, Елея, Сапфира.

Попадаются редкие формы имен из религиозных книг: Натан, Вирсавия, Дауд, Ибрагим, Хаят, Евангелина, Яхья, Харун, Гавриил, Солтан.

«Иногда родители выбирают двойные имена как Анна-Мария, Агат-Милан, Ахмат Фаяз, Мухаммад Ясин. В прошлом году произошло уникальное событие, девочка получила тройное имя — Россия-Святоссия-Святороссия. Но как бы ни назвали своего малыша родители, главное, чтобы он рос и развивался в атмосфере любви и счастья», — заключила докладчица.