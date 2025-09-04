news_header_top
Андерсон Арройо уже отправился в Россию, чтобы пройти медосмотр для «Рубина»

Фото: liverpoolfc.com

Колумбийский защитник «Бургоса» Андерсон Арройо отсутствует на тренировке своей команды, поскольку отправился в Россию, чтобы пройти медицинское обследование. Об этом сообщает испанское издание Diario de Burgos.

Сообщается, что футболист отсутствует на командных занятиях с разрешения клуба. «Бургос» уже ищет ему замену.

Ранее сообщалось, что тренер команды из испанской Сегунды пока не хочет отпускать крайнего защитника. Об этом писал в X журналист Серхио Гонсалес.

Transfermarkt оценивает Арройо в 1 миллион евро. Ранее он принадлежал «Ливерпулю», но играл в аренде в ряде клубов: «Андорра», «Алавес», «Мирандес», «Саламанка», «Млада», «Гент» и «Мальорка».

