Анатолий Вассерман оценил вероятность вступления Турции в БРИКС

Участие Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в саммите БРИКС может быть сигналом к желанию Анкары вступить в объединение, несмотря на членство в НАТО. Такое мнение «Татар-информу» выразил депутат Госдумы РФ и публицист Анатолий Вассерман.

«Формально членства в БРИКС и НАТО друг другу не противоречат. БРИКС – это организация, направленная на развитие различных сфер, оборона туда не входит. Поэтому формально одно другому не мешает», – сказал Вассерман.

Но, по его словам, большинство стран НАТО воспринимают многие из государств БРИКС в качестве своих стратегических соперников.

«Поэтому, если встанет вопрос выбора между БРИКС и НАТО, некоторые представители окружения Эрдогана будут готовы проголосовать за БРИКС. Поэтому я не исключаю такой вариант развития событий», – добавил депутат.

Также парламентарий считает, что Эрдоган своим визитом в Казань попытается добиться дополнительных преференций от стран НАТО.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Ранее стало известно об участии в нем турецкого лидера.

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