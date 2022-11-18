Вассерман и командир «Ахмата» Халитов приедут в Казань на «Голос Отечества»

Известный эрудит, депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман, актриса Ольга Будина и командир взвода спецназа «Ахмат» Рамзан Халитов станут участниками патриотического форума «Голос Отечества», который пройдет 19−20 ноября в «Гранд Отеле Казань». Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

«В Казань со всей страны съедутся известные общественные и политические деятели, бизнесмены, эксперты разных отраслей. В центре внимания такие темы, как защита семьи в стремительно меняющихся реалиях, инвестиции – как и на чем строить бизнес-модель малым и средним предпринимателям, во что вкладывать деньги», – говорится в сообщении.

Основная задача форума «Голос Отечества» – раскрыть опыт организации различных проектов, которые создают ориентиры в потоке информации и открывают новые горизонты развития во всех ключевых сферах жизни.