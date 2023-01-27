Анатолий Сысоев: «Когда человечество поумнеет, будет одна религия, одно правительство»

В армии — три года танкист, на мясокомбинате — год создатель косторезной сувенирной мастерской, в искусстве — более 60 лет отшельник и изобретатель патинированной деревянной скульптуры. Старейший художник Республики Татарстан Анатолий Сысоев представил в Казанском Кремле, в галерее «Хазинэ», большую выставку-ретроспективу «На краю, с надеждой…»

Анатолий Сысоев на вернисаже в галерее «Хазинэ» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я сложный человек, я всего себя отдаю работе. Я без этого не могу, я для этого создан. Вот и жена ушла, сказала, [что] таких помешанных, как ты, не надо. Каждый день с 9 до 14 часов у меня пятичасовой рабочий день, каждый день. А от быта до творчества — пять шагов: в одной комнате я живу, а в соседней у меня мастерская живописи. Зимой я пишу картины, а летом уезжаю на дачу к сыну и там занимаюсь скульптурой. Вокруг липовые леса и очень много мужчин, которые любят выпить, а денег нет. Чурбак диаметром в 30 сантиметров (но чтобы не гнилой!) приносят мне по 200 рублей за штуку. Вот уже сейчас, например, я готовлюсь к летнему сезону, пару эскизов для скульптур уже сделал: это будет женская скульптура „Лен“ и вторая — скульптура ребенка», — проводя экскурсию для первых посетителей своего вернисажа, рассказал Анатолий Сысоев.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В прошлые годы, при хорошем здоровье, признается художник, за лето ему удавалось сделать шесть скульптур из дерева. В декабре Сысоеву исполнилось 86, и хоть он, казалось бы, всё также бодр и невероятно активен, но сам чувствует — силы уже не те, и за сезон появляются одно или два изваяния.

«Я перенес два инсульта. Сейчас без таблеток дня не проходит. Врачи говорят, Анатолий Афанасич, будете соблюдать, что мы выписали, таблеточки принимать, еще поживете. А я жить хочу! У меня огромные планы, огромные!.. Эта выставка называется „На краю, с надеждой…“ — я все-таки еще надеюсь пожить. Как-то цыганка гадала мне. Я спросил ее, сколько лет я буду жить. Она ответила: „2040-й — твой роковой“. Если она не обманула, у меня ещё 17 лет. И я каждый день гуляю не менее 6 километров перед ужином (сын сказал, что это минимум для здорового мужчины) — потому что хочу жить! Мне нравится жить, нравится», — подчеркнул художник.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Большой персональной выставки в Музее ИЗО РТ Анатолий Сысоев добивался лично в Минкульте Татарстана пять лет — ровно столько прошло с его предыдущей, которая также проходила в галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО РТ, но была менее масштабной. «На краю, с надеждой…» занимает три больших зала первого этажа. Добиться представительной выставки Сысоеву было непросто, так как никаких званий и регалий художник не имеет. Он творец-отшельник, который осознанно ни в какие союзы художников не вступал, хотя окончил Московское художественно-промышленное училище имени Калинина, освоив профессию скульптора. Так что и большой вернисаж оказался без коллег, без примелькавшихся завсегдатаев — казанских художников, взаимоприветственно посещающих вернисажи друг друга. Всё внимание только Анатолию Сысоеву.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Дорогие мои, всё это липа! — как будто с самоиронией ответил мастер на вопрос, из одной ли породы дерева сделаны его скульптуры. — Когда дерево обработано до скульптуры только инструментом, оно не производит впечатления — оно белое. Как скульпторы говорят — белье. Чтобы поверхность начала работать, надо покрыть чем-то. Но дерево, как нас учили, впитывает влагу и оттого сохраняется (в срубах, например) не больше 300 лет. А я много лет назад в Пушкинском музее в египетском зале заинтересовался, как же древние египтяне делали деревянные скульптуры и они дошли в хорошем состоянии до наших дней?! Ребята из нашего химического института мне дали рецепт, чтобы обрабатывать дерево для его лучшей сохранности и придания окраски, и я этим рецептом до сих пор пользуюсь. В основе состава, которым я тонирую дерево, — азотная кислота, а она вредна для органов дыхания. Приходится работать в противогазе. Зато дерево не гниет», — с гордостью подчеркнул Анатолий Сысоев.

Представлены на выставке и чеканка по металлу (серия портретов писателей), и абстрактная, и сюжетная живопись, созданная уже в 2000-х. В последней одна из ведущих тем – христианство, религия в целом.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У Крамского есть Христос, который сидит на камне в пустыне в задумчивом состоянии. А я подумал: в пустыне у него есть только солнце, которое светит ему в лицо. И я написал картину, в которой я обожествляю светило на уровне Христа: они взаимно связаны — Христос и солнце. В Древнем Египте, помните, поклонялись солнцу как божеству? В другой своей работе, где женщины склонились над казаном — по легенде на месте его обнаружения была построена Казань, я делаю образы не мусульманскими или булгарскими, а созвучными с интернациональным понятием святости. Ведь ни одна религия никогда не желает зла. А с другой стороны, ведь мусульманами они еще не были, когда нашли казан... Да и вообще все люди на земле братья — не надо нам никаких войн и никаких разнообразий многих религий. Есть такая гипотеза, что со временем, когда человечество очень поумнеет, будет одна религия на весь белый свет, одно правительство и никаких границ», — подытожил рассказ о себе и своем творчестве Анатолий Сысоев.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Выставку произведений художника «На краю, с надеждой…» можно будет увидеть в «Хазинэ» до 26 февраля.