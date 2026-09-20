Анатолий Рындовский выиграл 24-й iPhone 17 на выборах в Татарстане

Скриншот трансляции ТНВ

Обладателем 24-го iPhone 17 в рамках фотоконкурса «Всей семьей на выборы!» стал Анатолий Рындовский. Победителя определили в прямом эфире телемарафона с помощью генератора случайных чисел.

«На 10 утра у нас принимают участие 88 376 участников. Сейчас мы в прямом эфире запустим рандомайзер – сервис, который сгенерирует число случайным образом», – рассказал телеведущий конкурса Артур Кортес.

В результате выпало число 29 960. Оно соответствовало Анатолию Рындовскому. После проверки его публикации и аккаунта на соблюдение всех условий конкурса участника объявили победителем.

Сегодня в Татарстане разыгрывают последние 11 iPhone 17. За предыдущие два дня обладателями смартфонов стали 22 участника конкурса.

Кроме того, вечером разыграют сразу два автомобиля Sollers ST8. Один из них должны были разыграть 19 сентября, однако результат отменили после проверки победителя на соответствие правилам конкурса. Два автомобиля разыграют после выступления Салавата Фатхетдинова.

Для участия в фотоконкурсе необходимо опубликовать фотографию во «ВКонтакте» с обязательными хештегами #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга. Публикации участвуют в розыгрыше до 20:00 20 сентября.