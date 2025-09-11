Фото: hc-avto.ru

Экс-капитан «Автомобилиста» Анатолий Голышев дисквалифицирован на два года из-за положительной допинг-пробы. Об этом сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

— Есть ли новости по Григоренко в «Сочи»? Продолжаете общаться с РУСАДА?

— По Григоренко новость, что его официально отстранили. По Голышеву пришла бумага, что его дисквалифицировали на 2 сезона, и он в течение 20 дней может подать апелляцию письменно. По другим игрокам у нас информации нет, — сказал Морозов корреспонденту «Матч ТВ».

Напомним, 23 апреля 2025 года во время плей-офф КХЛ Голышев сдал положительную допинг-пробу. Процедура отстранения игрока началось практически сразу. Позднее екатеринбургский клуб заявил, что ожидает полного выяснения всех обстоятельств.

В сезоне-2024/2025 за «Автомобилист» Голышев провёл 59 матчей, набрав в общей сложности 37 (13+24) очков.

Ранее ИИХФ дисквалифицировала гендиректора ХК «Сочи» Игоря Григоренко до 2029 года из-за положительной допинг-пробы, взятой 12 марта 2015 года. По этой же причине временно отстранены хоккеисты ЦСКА Владислав Каменев и Никита Седов.