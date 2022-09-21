Анатолий Аксаков: В энергоизбыточных регионах России можно разрешить криптовалюту

Майнинг криптовалют можно разрешить в энергоизбыточных регионах России. При этом необходим закон, который позволит защитить финансовую систему. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пленарном заседании форума Kazan Digital Week.

«Очень жаркие дискуссии были по поводу узаконивания криптовалюты. Центробанк был жестко против того, чтобы узаконить. И мы не согласимся. Более того, будет прописана ответственность за использование криптовалюты как средства платежа в рамках российского пространства», – сказал парламентарий.

При этом, по его словам, использование криптовалюты для оплаты поставок товаров в Россию вполне может быть узаконено. Депутат допустил, что если не миллионы, то сотни тысяч россиян активно используют криптовалюты.

«Очевидно, что надо создать правовую среду, которая позволила бы защитить от использования криптовалюты как средства платежа внутри страны. Но при этом дать возможность пользоваться инструментом, который активно используется в мире. По майнингу мы на 100% договорились, что в ближайшее время законопроект появится в Госдуме, будем над ним работать, чтобы быстрее его принять и дать такую возможность, на мой взгляд, только энергоэффективным регионам», – подчеркнул спикер.

Аксаков признался, что когда был в Чувашии, сам пострадал от майнера, который перегрузил энергетическую систему, из-за чего во всем доме отключилось электричество. «Естественно, там, где есть дефицит электроэнергии, надо запретить. А в энергоизбыточных регионах пусть зарабатывают», – резюмировал он.