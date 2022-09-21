Анатолий Аксаков: Российские банки являются наиболее продвинутыми в мире по цифровизации

По оценкам ведущих международных организаций, российские банки являются наиболее продвинутыми в мире в части цифровизации. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пленарном сессии заседании форума Kazan Digital Week.

«То есть они входят по цифровизации, внедрению современных технологий как минимум в пятерку ведущих. И это достаточно высокая и объективная оценка», – сказал депутат.

Аксаков отметил, что цифровые технологии делают более доступным и качественным обслуживание населения. Тем не менее, по его словам, они создают и определенные риски. «Мы видим, что число специальных средств, клиентов увеличивается большими темпами на десятки процентов в год. Естественно, возникает вопрос борьбы с кибератаками», – уточнил парламентарий.

Он упомянул, что в конце прошлого года был принят федеральный закон, по которому блокировались так называемые подменные номера. И этот закон уже сработал, подчеркнул депутат.

«Например, идет звонок из Украины. Кстати, больше всего таких звонков шло из Украины, более 50%, потому что хорошо знают менталитет, психологию наших граждан. Звонили из Украины, телефон менялся на российский, а человек ничего не подозревал, думал, что звонят из банка. И добровольно списывал свои деньги со счета. Мы приняли закон, и сразу – почти до нуля – [сократился] поток таких звонков», – резюмировал Аксаков.