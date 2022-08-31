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Ру Тат
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Экономика
31 августа 2022  17:19
Александр Хевронин

Эксперт объяснил рост цен на недвижимость популярностью льготной ипотеки

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Льготная ипотека в России занимает 2/3 всего ипотечного кредитования, что негативно сказывается на стоимости жилья, считает председатель Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Льготная ипотека сейчас пользуется популярность, причем не только у льготных категорий населения, подчеркнул он.

Льготная ипотека вызывает дополнительное увеличение спроса, что в свою очередь провоцирует рост цен на недвижимость, пояснил Аксаков. Этот вопрос, по его мнению, нуждается в регулировании.

«Думаю, что если мы будем отказываться от этой программы, то нужно это делать постепенно, чтобы потом не “пить боржоми”. Но все-таки цены должны быть рыночными, даже несмотря на то, что строительная отрасль является локомотивом экономики», – заключил спикер.

 

#соципотека #Россия #Цены на жилье
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