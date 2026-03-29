29 марта 2026 12:01

Анастасия Халили выиграла марафон на чемпионате России по биатлону

Анастасия Халили выиграла марафон на чемпионате России по биатлону
Фото: biathlonrus.com

Анастасия Халили стала победительницей чемпионата России по биатлону в марафоне. Соревнования прошли в Тюменской области, сообщает «ТАСС».

Спортсменка преодолела дистанцию 30 км за 1 час 32 минуты 6,4 секунды, допустив восемь промахов на огневых рубежах. Второе место заняла Анастасия Томшина, уступившая 12,2 секунды и допустившая пять промахов. Третьей стала Виктория Сливко, которая проиграла победительнице 18,3 секунды и допустила три промаха.

В мужском марафоне на аналогичной дистанции победу одержал Карим Халили.

Женская гонка завершила соревновательную программу чемпионата России по биатлону.

В топе
Фильм «Проект «Конец света»: Райан Гослинг во чреве Тау Кита

Фильм «Проект «Конец света»: Райан Гослинг во чреве Тау Кита

28 марта 2026
Усадьбу Житковых в Чистополе повторно выставили на торги за один рубль

Усадьбу Житковых в Чистополе повторно выставили на торги за один рубль

28 марта 2026
