Анастасия Макарова: «Горжусь тем, что пою на татарском языке»

Фото: © «Татар-информ» / Султан Исхаков

Русская певица, исполняющая песни на татарском языке, Анастасия Макарова в ближайшее время планирует выпустить сольный альбом. Об этом исполнительница рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе».

«У меня накопилось достаточно материала для студийного альбома. Все композиции будут, конечно же, на татарском языке, — пояснила певица. — Мой продюсер всегда хотела, чтобы я исполнила песню на татарском. И это маленькое желание переросло в большой проект. Вначале я не принимала тот факт, что у меня будут татарские песни. Я не знала, что погружусь в изучение языка и культуры татарского народа. Но сейчас, спустя время, это все стало мне родным и близким! И сегодня я с гордостью заявляю, что я русская девушка, которая поет на татарском языке!»

От песни к песне Анастасия создает свою красивую и уникальную историю, уверен композитор и саунд-продюсер Юрий Федоров. Творческий график певицы расписан на несколько месяцев вперед. Заранее разрабатывается концепция и стилистика музыкальных произведений.

«Сейчас у нас в приоритете татарская эстрада и татарские песни, — отметил Федоров. — Настя раскрывается в этом материале. Три года занимаюсь проектом и каждый раз удивляюсь, как возможны такие быстрые темпы развития! То, с чего мы начинали, и то, что есть сегодня, — просто колоссальная разница!»

Первая песня на татарском языке в исполнении Анастасии прозвучала на Сабантуе в Верхнем Услоне. Выступление артистки принесло ей успех. Стало понятно, что песни на татарском языке находят большой отклик в сердцах слушателей.

«Русских исполнителей с песнями на русском языке на эстраде очень много. Удивительного здесь ничего нет, — подчеркнула продюсер Раушания Анимподистова. — А вот русская исполнительница с репертуаром на татарском — это интересно. При этом мы ни с кем не конкурируем, потому что наш проект — это про творчество, такого вообще не было. К слову, изначально продукт был некоммерческим. Мы просто хотели повернуть татарскую эстраду в другую сторону и показать, как по-новому могут зазвучать песни».

Творческий путь Анастасия Макарова начала относительно недавно — в 2019 году. Однако на сегодняшний день она одержала уже несколько значимых побед. Так, певица получила музыкальные премии от телеканалов TMTV и «Туган тел» за песню «Хаман да яратам», а также была удостоена Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» — «Милли премия» со своей песней «Энием» в номинации «Яна исем».

«Те эмоции, которые мне дарят зрители, являются для меня более запоминающимися, чем награды, которые я получаю здесь и сейчас, — заявила Макарова. — Конечно, признание моих достижений — это очень важно. Но главное — это обратная связь со слушателями и моя команда, которая замечает и ценит мои труд и старания».