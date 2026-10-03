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Общество 3 октября 2026 08:10

Анастасия Куликова из Казани отмечает 95-летний юбилей

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Труженица тыла Анастасия Куликова из Казани отмечает 95-летие, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Анастасия Васильевна родилась 3 октября 1931 года в Альметьевском районе в крестьянской семье. Окончила восемь классов школы. Во время войны работала в колхозе. В 1953 году переехала в Казань, вышла замуж. В браке родилось двое детей», – рассказали в пресс-службе.

Анастасия Куликова награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.».

#Год воинской и трудовой доблести
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