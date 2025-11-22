Анастасия Графиня представила экологические проекты Татарстана на конкурсе на Филиппинах
На международном конкурсе Miss Environment International 2025 на Филиппинах Республику Татарстан представляет Анастасия Графиня. На конкурсе выступят представительницы более 40 стран мира, сообщили «Татар-информу» сегодня в пресс-службе Минэкологии РТ.
«В эти дни проходит экологический конкурс Miss Environment International-2025. Республику Татарстан на нем представляет Анастасия Графиня, проект которой привлек внимание международного жюри и экспертов в области устойчивого развития. На конкурсе Анастасия представила достижения республики в сфере экологии и охраны окружающей среды. Она рассказала о республиканских программах по оздоровлению рек и озер, развитии системы особо охраняемых природных территорий, внедрении передовых технологий в области переработки отходов и снижения углеродного следа промышленных предприятий», – рассказали в пресс-службе.
Также Анастасия представила проект – экопарк «Дикая ферма». Он направлен на возрождение биоразнообразия пятнистых оленей и алтайских маралов в лесах Татарстана, а также экологическое просвещение населения.
«Для меня большая честь представлять нашу многонациональную и богатую уникальной природой республику на такой значимой международной арене. В своем проекте "Дикая ферма" мы стремимся создать не просто туристическую локацию, а живое пространство, где каждый сможет увидеть гармонию между человеком и природой. Это место, где восстанавливаются редкие виды животных, ведется просветительская работа с населением», – сообщила Анастасия Графиня.
В ходе проекта «Дикая ферма» за 11 лет выпущено в природу более 80 оленей и маралов. Сейчас в экопарке содержится более 300 голов животных.
Miss Environment International – международный конкурс, основанный в Индии в 2021 году. В отличие от традиционных конкурсов красоты, он делает акцент на экологической осознанности, устойчивом развитии и реализации социально значимых проектов участниц. Оценка проходит по критериям знаний в области экологии, ораторского искусства и значимости представленных экологических инициатив. Татарстан – лидер в России в реализации экологической политики.