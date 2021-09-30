Анастасиадис получил от Путина поздравление с Днем независимости Кипра

Президент Кипра Никос Анастасиадис получил от российского коллеги поздравление с предстоящим Днем независимости республики. Письмо было вручено послом РФ на Кипре Станиславом Осадчим, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кипрского лидера.

Согласно сообщению, в послании Путин подчеркивает, что Россия будет поддерживать усилия Анастасиадиса в решении кипрской проблемы — «решении, которое, по его словам, поможет укрепить мир и стабильность в Восточном Средиземноморье».

Кроме того, в сообщении говорится о дружбе и взаимном уважении, на которых строятся отношения двух стран, и выражена надежда на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

«Наконец, Президент России выражает особую признательность Президенту Анастасиадису за его личный вклад в укрепление отношений между двумя странами и желает кипрскому народу дальнейшего прогресса и процветания», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кипр является независимым государством с 1960 года. Ранее он был колонией Британской империи.

Также сегодня стало известно, что Барбадос — островное государство в восточной части Карибского моря — выйдет из-под власти британской короны и стать парламентской республикой.