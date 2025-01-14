Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Анапа» в Казани, или сауна с интим-салоном: суд разбирается в истории семейного бизнеса
Стартовало уголовное дело о бизнесе, построенном на занятии проституцией
В Советском суде Казани сегодня стартовало дело об организации занятий проституцией, которое обещает стать громким. Правоохранителям удалось разоблачить агентство по оказанию интим-услуг, которое работало в Казани больше десяти лет. Услуги предоставлялись в сауне, была и возможность доставки девушек на дом. Подробнее в репортаже «Татар-информа».
«Дело довольно щепетильное, а здесь СМИ, которые ведут съемку»
Сегодня в суде стартовало рассмотрение уголовного дела Игоря Сорина – организатора незаконного интим-агентства – и его сообщников. По версии следствия, в 2012 году Игорь начал завлекать молоденьких девушек, а иногда и девочек-подростков в занятие проституцией.
На старт дела пришли только две потерпевших. Одна из них отказалась давать показания, заявив, что пока не готова что-либо говорить. На протяжении всего заседания ее потрясывало, а на глаза наворачивались слезы. Она придерживала себя рукой за живот.
«Я не готова пока давать никаких показаний. У меня кровотечение на фоне беременности», – сказала она суду.
Из 11 подсудимых только двое в данный момент находятся под стражей: сам Игорь Сорин и его правая рука и заместитель – Артур Нуртдинов. Игорю и Артуру помимо организации занятия проституцией также вменяют вымогательство и вовлечение в занятие проституцией. Сорин не признает вину ни по одному из предъявленных обвинений.
«Я признаю вину частично. Организацию занятия проституцией признаю. Остальное все – нет», – сказал суду после оглашения обвинения Артур Нуртдинов.
На скамье подсудимых сегодня также сидела и жена Игоря. По версии следствия, с самого начала, с 2012 года она активно помогала супругу вести «семейный бизнес».
После оглашения обвинения защита попросила закрыть процесс от СМИ.
«Переживаю, что у нас дело довольно щепетильное, а здесь есть корреспонденты, ведущие съемку, фотографирующие участников процесса», – сказал суду адвокат Багаутдинов.
Ходатайство о закрытии процесса единогласно поддержали все подсудимые и их защитники.
«Я не хочу, чтобы они разглашали наши личности, снимали на фото», – высказалась подзащитная адвоката Багаутдинова.
За каждой секс-работницей был закреплен свой водитель
По версии следствия, агентство Сорина по оказанию интим-услуг существует уже 13 лет, начиная с 2012 года. За это время им удалось раскрутиться и набрать обороты. На кровно заработанные Сорин арендовал помещение, где оборудовал сауну под названием «Анапа». За эти годы сауна на улице Бондюжской в Казани, по версии следствия, стала настоящим притоном.
Интим-агентство выкладывало объявления об услугах в интернете на специализированных сайтах. Кроме того, у них была собственная группа в одном из мессенджеров.
В какой-то момент оно подросло до такой степени, что у них появились даже штатные водители – за каждой работницей был закреплен свой шофер. Заработная плата водителя складывалась из часов, наработанных за день прикрепленной за ним девушкой.
«Я просто их развозил. Для меня это просто была временная работа», – сказал суду один из водителей.
Девушки работали по разным тарифам. По своему желанию они могли либо отдавать Сорину процент от заработка, либо платить ему в месяц фиксированную сумму.
«Тариф 50 на 50 предполагал, что девушка отдавала от 1000 до 1200 рублей администратору сауны, в которой работала. Оставшиеся деньги она передавала своему водителю. Водитель же передавал деньги Сорину или Нуртдинову. Те брали деньги и раздавали проценты водителю и девушке», – зачитала материалы дела государственный обвинитель.
Если же какая-то из работниц пыталась выйти из бизнеса, по версии следствия, в ее адрес сыпались угрозы, с нее требовали деньги. Так что добровольность работы в этом интим-агентстве находится под вопросом.
В конечном итоге ходатайство стороны защиты суд удовлетворили и дальнейший процесс был закрыт от слушателей и журналистов.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников