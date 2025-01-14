«Анапа» в Казани, или сауна с интим-салоном: суд разбирается в истории семейного бизнеса

В Советском суде Казани сегодня стартовало дело об организации занятий проституцией, которое обещает стать громким. Правоохранителям удалось разоблачить агентство по оказанию интим-услуг, которое работало в Казани больше десяти лет. Услуги предоставлялись в сауне, была и возможность доставки девушек на дом. Подробнее в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Дело довольно щепетильное, а здесь СМИ, которые ведут съемку»

Сегодня в суде стартовало рассмотрение уголовного дела Игоря Сорина – организатора незаконного интим-агентства – и его сообщников. По версии следствия, в 2012 году Игорь начал завлекать молоденьких девушек, а иногда и девочек-подростков в занятие проституцией.

На старт дела пришли только две потерпевших. Одна из них отказалась давать показания, заявив, что пока не готова что-либо говорить. На протяжении всего заседания ее потрясывало, а на глаза наворачивались слезы. Она придерживала себя рукой за живот.

«Я не готова пока давать никаких показаний. У меня кровотечение на фоне беременности», – сказала она суду.

Из 11 подсудимых только двое в данный момент находятся под стражей: сам Игорь Сорин и его правая рука и заместитель – Артур Нуртдинов. Игорю и Артуру помимо организации занятия проституцией также вменяют вымогательство и вовлечение в занятие проституцией. Сорин не признает вину ни по одному из предъявленных обвинений.

«Я признаю вину частично. Организацию занятия проституцией признаю. Остальное все – нет», – сказал суду после оглашения обвинения Артур Нуртдинов.

На скамье подсудимых сегодня также сидела и жена Игоря. По версии следствия, с самого начала, с 2012 года она активно помогала супругу вести «семейный бизнес».

После оглашения обвинения защита попросила закрыть процесс от СМИ.

«Переживаю, что у нас дело довольно щепетильное, а здесь есть корреспонденты, ведущие съемку, фотографирующие участников процесса», – сказал суду адвокат Багаутдинов.

Ходатайство о закрытии процесса единогласно поддержали все подсудимые и их защитники.

«Я не хочу, чтобы они разглашали наши личности, снимали на фото», – высказалась подзащитная адвоката Багаутдинова.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

За каждой секс-работницей был закреплен свой водитель

По версии следствия, агентство Сорина по оказанию интим-услуг существует уже 13 лет, начиная с 2012 года. За это время им удалось раскрутиться и набрать обороты. На кровно заработанные Сорин арендовал помещение, где оборудовал сауну под названием «Анапа». За эти годы сауна на улице Бондюжской в Казани, по версии следствия, стала настоящим притоном.

Интим-агентство выкладывало объявления об услугах в интернете на специализированных сайтах. Кроме того, у них была собственная группа в одном из мессенджеров.

В какой-то момент оно подросло до такой степени, что у них появились даже штатные водители – за каждой работницей был закреплен свой шофер. Заработная плата водителя складывалась из часов, наработанных за день прикрепленной за ним девушкой.

«Я просто их развозил. Для меня это просто была временная работа», – сказал суду один из водителей.

Девушки работали по разным тарифам. По своему желанию они могли либо отдавать Сорину процент от заработка, либо платить ему в месяц фиксированную сумму.

«Тариф 50 на 50 предполагал, что девушка отдавала от 1000 до 1200 рублей администратору сауны, в которой работала. Оставшиеся деньги она передавала своему водителю. Водитель же передавал деньги Сорину или Нуртдинову. Те брали деньги и раздавали проценты водителю и девушке», – зачитала материалы дела государственный обвинитель.

Если же какая-то из работниц пыталась выйти из бизнеса, по версии следствия, в ее адрес сыпались угрозы, с нее требовали деньги. Так что добровольность работы в этом интим-агентстве находится под вопросом.

В конечном итоге ходатайство стороны защиты суд удовлетворили и дальнейший процесс был закрыт от слушателей и журналистов.